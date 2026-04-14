|15.04.2026
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Экономика РБ
СТРОИТЕЛЬСТВО ПОД КЛЮЧ ОКАЗАЛОСЬ ОБМАНОМ: ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ЛИШИЛ КЛИЕНТОВ 400 ТЫС. РУБЛЕЙ
11:56 15.04.2026
Московским (г. Минска) районным отделом Следственного комитета установлены обстоятельства многоэпизодной преступной деятельности 32-летнего минчанина.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе УСК, по данным следствия, житель столицы, четырежды судимый за совершение мошеннических действий, занимался предпринимательской деятельностью, пренебрегая законными способами исполнения обязательств.
В 2023 году мужчина заявил о себе как о подрядчике в сфере строительства, будучи учредителем и фактическим руководителем нескольких фирм. Его компании предлагали услуги по возведению каркасных домов и заборов, выполнению строительных работ и благоустройству территории. Основной площадкой для привлечения клиентов стал Instagram, где размещались рекламные объявления и демонстрировались «возведенные» объекты, создававшие видимость надежного бизнеса.
Однако за привлекательными предложениями скрывалась мошенническая схема. С некоторыми клиентами фигурант заключал договоры в письменной форме, но делал это исключительно для создания видимости легальности своей деятельности. Получая от потерпевших наличные средства в качестве аванса, он формально приступал к работе на объектах, но как только требовалось выполнить обязательства в полном объеме, подрядчик переставал выходить на связь, игнорировал звонки, оставляя объекты незавершенными, а людей – без денег и результата.
Таким образом, минчанин вновь применил обман, превратив предпринимательство в инструмент незаконного обогащения. С сентября 2023 года по май 2024 года он завладел имуществом граждан и предприятий на общую сумму более 400 тысяч рублей.
«Бизнесмен» свою вину не признал, однако проведенная следственная работа позволила собрать доказательства причастности фигуранта к преступлению. В ходе расследования допрошены участники уголовного процесса, проведены очные ставки, а также изъята и осмотрена документация.
Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное повторно в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему с санкции прокурора применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
УСК по г. Минску рекомендует соблюдать меры предосторожности, чтобы не стать жертвой злоумышленников и недобросовестных предпринимателей:
с осторожностью относитесь к агрессивной рекламе и слишком заманчивым предложениям в сети Интернет. Остерегайтесь цен, существенно отличающихся от среднерыночных. Если цена подозрительно низкая – это повод насторожиться;
требуйте заключения договора с указанием полного перечня работ и используемых материалов, ответственности сторон и других существенных условий;
избегайте 100 % предоплаты, производите расчет за реально выполненные работы и приобретенные материалы;
производите оплату безналичным путем на расчетный счет организации.
