Индекс цен производителей промышленной продукции по г.Минску в марте 2026 г. по сравнению с февралем 2026 г. составил 100,7%, с декабрем 2025 г. – 102,6%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении города Минска, в том числе на инвестиционные товары – 100,4% и 101,2% соответственно, промежуточные товары – 100,7% и 104,4%, потребительские товары – 101,2% и 101,4% соответственно.