В Беларуси яровой сев проведен на 30 % запланированных площадей.

Как сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода, по оперативным данным на 15 апреля 2026 года, аграрии страны засеяли яровыми культурами 691 тысячу гектаров. Всего под эти цели в текущем сезоне отведено 2 миллиона 295 тысяч гектаров.

В региональном разрезе лидирующую позицию по темпам работ занимает Гродненская область, где план выполнен на 40 % (засеяно 134 тыс. га). В Брестской области освоено 35 % площадей (143 тыс. га), в Могилевской — 29 % (95 тыс. га), в Витебской — 28 % (89 тыс. га). Замыкают список Гомельская и Минская области с показателями 26 % (106 тыс. га) и 25 % (124 тыс. га) соответственно.

Параллельно с общим севом в хозяйствах активно работают над техническими культурами. Сев льна-долгунца уже охватил все области: работы проведены на площади 26 тысяч гектаров, что составляет более половины от плана. Сахарная свекла посеяна на 63 тысячах гектаров, превысив экватор прогнозных показателей (59 %).

Успешному ходу кампании способствует качественная подготовка почвы и наличие необходимых ресурсов. Закрытие влаги выполнено на 90 % запланированных территорий (1,24 млн га). Под яровой сев накоплено 725 тысяч тонн минеральных удобрений, что покрывает 87 % потребности, а также внесено 32 миллиона тонн органики.