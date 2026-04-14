ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
15.04.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

В БЕЛАРУСИ ЯРОВОЙ СЕВ ПРОВЕДЕН НА 30 % ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ПЛОЩАДЕЙ


10:43 15.04.2026

В Беларуси яровой сев проведен на 30 % запланированных площадей.

Как сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода, по оперативным данным на 15 апреля 2026 года, аграрии страны засеяли яровыми культурами 691 тысячу гектаров. Всего под эти цели в текущем сезоне отведено 2 миллиона 295 тысяч гектаров.

В региональном разрезе лидирующую позицию по темпам работ занимает Гродненская область, где план выполнен на 40 % (засеяно 134 тыс. га). В Брестской области освоено 35 % площадей (143 тыс. га), в Могилевской — 29 % (95 тыс. га), в Витебской — 28 % (89 тыс. га). Замыкают список Гомельская и Минская области с показателями 26 % (106 тыс. га) и 25 % (124 тыс. га) соответственно.

Параллельно с общим севом в хозяйствах активно работают над техническими культурами. Сев льна-долгунца уже охватил все области: работы проведены на площади 26 тысяч гектаров, что составляет более половины от плана. Сахарная свекла посеяна на 63 тысячах гектаров, превысив экватор прогнозных показателей (59 %).

Успешному ходу кампании способствует качественная подготовка почвы и наличие необходимых ресурсов. Закрытие влаги выполнено на 90 % запланированных территорий (1,24 млн га). Под яровой сев накоплено 725 тысяч тонн минеральных удобрений, что покрывает 87 % потребности, а также внесено 32 миллиона тонн органики.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 15.04.2026
валюта курс
EUR 3.3371
USD 2.8305
RUB 3.7632
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 14.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3332 +0.0117
USD 2.8305 -0.0109
RUB 3.7632 +0.0142
все курсы архив

Курсы в банках
на 15.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3500 3.3600
USD 2.8330 2.8480
RUB 3.7450 3.7500
подробнее

Конвертация в банках
на 15.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1770 1.1850
EUR/RUB 89.4000 89.9038
USD/RUB 75.3000 76.2000
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте