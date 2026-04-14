15.04.2026
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Экономика РБ
РЕЕСТР ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КОРМОВ И КОРМОВЫХ ДОБАВОК ДЛЯ СЕЛЬХОЗЖИВОТНЫХ ПОЯВИТСЯ В БЕЛАРУСИ
10:28 15.04.2026
Александр Лукашенко 13 апреля подписал указ № 124 «О реестре производителей кормов и кормовых добавок». Об этом сообщает пресс-служба президента.
В соответствии с документом, реестр будет сформирован Министерством сельского хозяйства и продовольствия.
С 1 января 2027 года субъекты, которые производят корма и (или) кормовые добавки для сельскохозяйственных животных в целях их реализации, должны быть включены в реестр. Деятельность производителей, не включенных в него, будет считаться незаконной.
Указ направлен на совершенствование сферы производства кормов и кормовых добавок, что позволит повысить продуктивность животных, обеспечив их сбалансированными и полнорационными кормами.
