Экономика РБ
СНИЖЕНИЕ НАГРУЗКИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ: УРЕГУЛИРОВАНЫ ВОПРОСЫ МАРКИРОВКИ СОКОВ, НАПИТКОВ, МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
10:25 15.04.2026
Премьер-министр Беларуси Александр Турчин подписал постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 апреля 2026 г. №185 "О реализации маркированных товаров", сообщает пресс-служба Правительства.
Документ разработан в целях урегулирования отдельных вопросов, связанных с реализацией товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации.
Постановлением предусматривается отмена обязанности по маркировке остатков безалкогольных напитков и соков средствами идентификации, а также возможность оборота на территории Республики Беларусь предметов одежды из натурального меха, маркированных знаками старого образца (защищенные материальные носители с нанесенными средствами идентификации).
Принятие постановления позволит снизить нагрузку на субъекты хозяйствования в части внедрения механизма маркировки товаров средствами идентификации, упредит возможные сбои в удовлетворении потребительского спроса населения на соки и безалкогольные напитки.
