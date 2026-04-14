Премьер-министр Беларуси Александр Турчин подписал постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 апреля 2026 г. №185 "О реализации маркированных товаров", сообщает пресс-служба Правительства.

Документ разработан в целях урегулирования отдельных вопросов, связанных с реализацией товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации.

Постановлением предусматривается отмена обязанности по маркировке остатков безалкогольных напитков и соков средствами идентификации, а также возможность оборота на территории Республики Беларусь предметов одежды из натурального меха, маркированных знаками старого образца (защищенные материальные носители с нанесенными средствами идентификации).

Принятие постановления позволит снизить нагрузку на субъекты хозяйствования в части внедрения механизма маркировки товаров средствами идентификации, упредит возможные сбои в удовлетворении потребительского спроса населения на соки и безалкогольные напитки.