В МИНСКЕ ПРОДТОВАРЫ С НАЧАЛА ГОДА ПОДОРОЖАЛИ НА 1,6%


09:18 15.04.2026

Индекс цен на продовольственные товары по г. Минску в марте 2026 г. по сравнению с февралем 2026 г. составил 100,4%, на непродовольственные товары – 100,8%, на услуги – 101,4%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении города Минска, в марте 2026 года цены на продтовары увеличились на 1,6% к уровню декабря 2025 года, на 7,9% к уровню марта 2025 года. В январе-марте текущего года рост цен на продтовары по сравнению с январем-мартом 2025 года составил 8,3%.

Цены на непродовольственные товары в марте текущего года по сравнению с декабрем 2025 года увеличились на 1,1% и на 2,4% к уровню марта 2025 года. В январе-марте 2026 года цены увеличились на 2,2% к уровню января-марта 2025 года.

Цены на услуги в марте 2026 года с начала года увеличились на 3%. За март 2026 года к уровню марта 2025 года рост цен на услуги ускорился до 5,8%. В январе-марте текущего года к уровню соответствующего периода 2025 года услуги подорожали на 6%.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 15.04.2026
валюта курс
EUR 3.3371
USD 2.8305
RUB 3.7632
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 14.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3332 +0.0117
USD 2.8305 -0.0109
RUB 3.7632 +0.0142
все курсы архив

Курсы в банках
на 15.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3500 3.3600
USD 2.8330 2.8480
RUB 3.7450 3.7500
подробнее

Конвертация в банках
на 15.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1770 1.1850
EUR/RUB 89.4000 89.9038
USD/RUB 75.3000 76.2000
подробнее
