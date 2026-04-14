Экономика РБ
В МИНСКЕ ПРОДТОВАРЫ С НАЧАЛА ГОДА ПОДОРОЖАЛИ НА 1,6%
09:18 15.04.2026
Индекс цен на продовольственные товары по г. Минску в марте 2026 г. по сравнению с февралем 2026 г. составил 100,4%, на непродовольственные товары – 100,8%, на услуги – 101,4%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении города Минска, в марте 2026 года цены на продтовары увеличились на 1,6% к уровню декабря 2025 года, на 7,9% к уровню марта 2025 года. В январе-марте текущего года рост цен на продтовары по сравнению с январем-мартом 2025 года составил 8,3%.
Цены на непродовольственные товары в марте текущего года по сравнению с декабрем 2025 года увеличились на 1,1% и на 2,4% к уровню марта 2025 года. В январе-марте 2026 года цены увеличились на 2,2% к уровню января-марта 2025 года.
Цены на услуги в марте 2026 года с начала года увеличились на 3%. За март 2026 года к уровню марта 2025 года рост цен на услуги ускорился до 5,8%. В январе-марте текущего года к уровню соответствующего периода 2025 года услуги подорожали на 6%.
