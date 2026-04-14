|15.04.2026
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Экономика РБ
ДАЧНИКИ ИЗ ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ БУДУТ ПЛАТИТЬ ЗА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ПО ОТДЕЛЬНОМУ СУБСИДИРУЕМОМУ ТАРИФУ
08:56 15.04.2026
Дачники из льготных категорий будут платить за электричество по отдельному субсидируемому тарифу. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин, сообщает пресс-служба Правительства.
Документом устанавливается порядок оплаты электрической энергии отдельными категориями плательщиков жилищно-коммунальных услуг (абонентами), проживающими в садовых домиках и дачах, электроустановки которых непосредственно подключены к электрическим сетям энергоснабжающих организаций, входящих в состав ГПО "Белэнерго".
Неработающие пенсионеры, граждане, имеющие право на льготы по оплате услуг электроснабжения, инвалиды III группы, зарегистрированные по месту пребывания в садовых домиках, на дачах, смогут оплачивать электроэнергию по отдельному субсидируемому тарифу (0,12 рубля за 1 кВт/ч) при одновременном соблюдении следующих условий: наличие техпаспорта на садовый домик, дачу; регистрация по месту пребывания в садовом домике, на даче; отсутствие в садовом домике, на даче системы централизованного тепло- и газоснабжения; наличие стационарной электрической плиты (варочной панели).
