Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАЖ ОРГАНИЗАЦИЙ БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ СОСТАВИЛА 6%


16:10 14.04.2026

За январь-февраль 2026 года рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Беларуси (без банков, НКФО, ОАО «Банк развития Республики Беларусь», страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности со средней численностью работников за предыдущий год менее 50 человек (за искл. организаций, являющихся участниками холдингов)) составила 7,3%, рентабельность продаж – 6%.

Как сообщает Национальный статкомитет, дебиторская задолженность на 1 марта 2026 г. составила 103,1 млрд. рублей, в том числе просроченная – 12,1 млрд. рублей, или 11,7% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 марта 2026 г. составила 120,9 млрд. рублей, в том числе просроченная – 13,6 млрд. рублей, или 11,2% от общего объема кредиторской задолженности.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 15.04.2026
валюта курс
EUR 3.3371
USD 2.8305
RUB 3.7632
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 14.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3332 +0.0117
USD 2.8305 -0.0109
RUB 3.7632 +0.0142
все курсы архив

Курсы в банках
на 14.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3500 3.3550
USD 2.8350 2.8390
RUB 3.7500 3.7500
подробнее

Конвертация в банках
на 14.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1780 1.1800
EUR/RUB 89.3500 89.6000
USD/RUB 75.5500 75.6500
подробнее
