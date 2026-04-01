Экономика РБ
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАЖ ОРГАНИЗАЦИЙ БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ СОСТАВИЛА 6%
16:10 14.04.2026
За январь-февраль 2026 года рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Беларуси (без банков, НКФО, ОАО «Банк развития Республики Беларусь», страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности со средней численностью работников за предыдущий год менее 50 человек (за искл. организаций, являющихся участниками холдингов)) составила 7,3%, рентабельность продаж – 6%.
Как сообщает Национальный статкомитет, дебиторская задолженность на 1 марта 2026 г. составила 103,1 млрд. рублей, в том числе просроченная – 12,1 млрд. рублей, или 11,7% от общего объема дебиторской задолженности.
Кредиторская задолженность на 1 марта 2026 г. составила 120,9 млрд. рублей, в том числе просроченная – 13,6 млрд. рублей, или 11,2% от общего объема кредиторской задолженности.
