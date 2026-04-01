ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
14.04.2026   Twitter   
Новости
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


ФАКТЫ КОРРУПЦИИ ВЫЯВЛЕНЫ В СИСТЕМЕ ВОДОПРОВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА БРЕСТСКОЙ И МИНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ


15:42 14.04.2026

Управлением ДФР Комитета госконтроля по Брестской области выявлены и пресечены факты коррупции в системе водопроводного хозяйства.

Как сообщает Telegram-канал КГК, что должностные лица ряда государственных предприятий Бреста, Брестской и Минской областей на протяжении двух лет систематически получали взятки от представителей минского общества с ограниченной ответственностью за лоббирование его интересов. Взятки передавались за выбор компании в качестве поставщика импортного насосного оборудования и комплектующих, а также своевременную оплату за них.

При этом поставки оборудования и комплектующих осуществлялись по завышенным ценам.

При передаче коммерсантом очередной взятки в сумме 5 тыс. евро в Бресте с поличным задержан представитель брестской организации водопроводного хозяйства. Впоследствии работниками ДФР установлены еще 11 эпизодов получения этим должностным лицом взяток.

Кроме того, дополнительно выявлены факты передачи взяток еще 6 представителям районных государственных предприятий в Брестской и Минской областях от работников того же минского общества за лоббирование его интересов при поставках насосного оборудования и комплектующих.

Доходило до того, что директор этой частной компании согласовывал список государственных предприятий с указанием конкретных сумм взяток для их должностных лиц. Исходя из этого списка, он обналичивал часть получаемых дивидендов и через своих подчиненных передавал деньги должностным лицам государственных предприятий.

Общая сумма взяток и незаконных вознаграждений составила свыше 80 тыс. рублей.

По выявленным фактам возбуждено 7 уголовных дел. Ведется предварительное расследование.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 15.04.2026
валюта курс
EUR 3.3371
USD 2.8305
RUB 3.7632
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 14.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3332 +0.0117
USD 2.8305 -0.0109
RUB 3.7632 +0.0142
все курсы архив

Курсы в банках
на 14.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3500 3.3550
USD 2.8350 2.8390
RUB 3.7500 3.7500
подробнее

Конвертация в банках
на 14.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1780 1.1800
EUR/RUB 89.3500 89.6000
USD/RUB 75.5500 75.6500
подробнее
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте