Управлением ДФР Комитета госконтроля по Брестской области выявлены и пресечены факты коррупции в системе водопроводного хозяйства.

Как сообщает Telegram-канал КГК, что должностные лица ряда государственных предприятий Бреста, Брестской и Минской областей на протяжении двух лет систематически получали взятки от представителей минского общества с ограниченной ответственностью за лоббирование его интересов. Взятки передавались за выбор компании в качестве поставщика импортного насосного оборудования и комплектующих, а также своевременную оплату за них.

При этом поставки оборудования и комплектующих осуществлялись по завышенным ценам.

При передаче коммерсантом очередной взятки в сумме 5 тыс. евро в Бресте с поличным задержан представитель брестской организации водопроводного хозяйства. Впоследствии работниками ДФР установлены еще 11 эпизодов получения этим должностным лицом взяток.

Кроме того, дополнительно выявлены факты передачи взяток еще 6 представителям районных государственных предприятий в Брестской и Минской областях от работников того же минского общества за лоббирование его интересов при поставках насосного оборудования и комплектующих.

Доходило до того, что директор этой частной компании согласовывал список государственных предприятий с указанием конкретных сумм взяток для их должностных лиц. Исходя из этого списка, он обналичивал часть получаемых дивидендов и через своих подчиненных передавал деньги должностным лицам государственных предприятий.

Общая сумма взяток и незаконных вознаграждений составила свыше 80 тыс. рублей.

По выявленным фактам возбуждено 7 уголовных дел. Ведется предварительное расследование.