Порядка 50 млн раз посетили портал государственной службы занятости в 2025 году. Об этом сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты.

Сегодня на портале размещено около 150 тыс. вакансий, свои предложения публикуют 16 тыс. работодателей.

Более 20 тыс. активных соискателей ежедневно используют ресурс для поиска работы.

За пять лет Минтруда и соцзащиты оцифровало сведения о трудовой деятельности граждан. Теперь в электронном виде доступно 98,5% данных о трудовых ресурсах.

Это позволяет точно понимать, где и кем работает человек, а в случае увольнения – знать его причину.