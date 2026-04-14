Экономика РБ


ПОРЯДКА 50 МЛН РАЗ ПОСЕТИЛИ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ В 2025 ГОДУ


14:12 14.04.2026

Порядка 50 млн раз посетили портал государственной службы занятости в 2025 году. Об этом сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты.

Сегодня на портале размещено около 150 тыс. вакансий, свои предложения публикуют 16 тыс. работодателей.

Более 20 тыс. активных соискателей ежедневно используют ресурс для поиска работы.

За пять лет Минтруда и соцзащиты оцифровало сведения о трудовой деятельности граждан. Теперь в электронном виде доступно 98,5% данных о трудовых ресурсах.

Это позволяет точно понимать, где и кем работает человек, а в случае увольнения – знать его причину.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 14.04.2026
валюта курс
EUR 3.3204
USD 2.8414
RUB 3.7490
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 14.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3332 +0.0117
USD 2.8305 -0.0109
RUB 3.7632 +0.0142
все курсы архив

Курсы в банках
на 14.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3500 3.3550
USD 2.8350 2.8390
RUB 3.7500 3.7500
подробнее

Конвертация в банках
на 14.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1780 1.1800
EUR/RUB 89.3500 89.6000
USD/RUB 75.5500 75.6500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
