14.04.2026
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Экономика РБ
ПОРЯДКА 50 МЛН РАЗ ПОСЕТИЛИ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ В 2025 ГОДУ
14:12 14.04.2026
Порядка 50 млн раз посетили портал государственной службы занятости в 2025 году. Об этом сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты.
Сегодня на портале размещено около 150 тыс. вакансий, свои предложения публикуют 16 тыс. работодателей.
Более 20 тыс. активных соискателей ежедневно используют ресурс для поиска работы.
За пять лет Минтруда и соцзащиты оцифровало сведения о трудовой деятельности граждан. Теперь в электронном виде доступно 98,5% данных о трудовых ресурсах.
Это позволяет точно понимать, где и кем работает человек, а в случае увольнения – знать его причину.
