Самые дешевые путешествия по Беларуси сегодня смещаются в сторону небольших городов. По данным сервиса Куфар Путешествия, медианная стоимость аренды здесь начинается от 35–40 BYN за ночь. Однако такой бюджет чаще всего означает отдых без программы — тишину, минимум инфраструктуры и формат короткой «перезагрузки».

Более насыщенные событиями поездки начинаются в среднем с 60 BYN за ночь. В этом диапазоне появляются города с набережными, историческими центрами и фестивалями. Например, в Брестской области Кобрин с медианной ценой посуточной аренды около 60 BYN предлагает прогулки по парку Суворова и набережной Мухавца, Пинск, где аренда квартиры на сутки обойдется примерно в 75 BYN, — архитектуру и речные маршруты, а Ивацевичи с медианной стоимостью ночевки 55–60 BYN становятся удобной базой для поездок к Коссовскому замку и другим достопримечательностям.

В Витебской области бюджетный отдых часто связан с водой: Новолукомль, где можно переночевать в среднем за 50–70 BYN, — с незамерзающим озером и пляжами, Полоцк с медианной ценой ночлега около 80 BYN — с культурным маршрутом вокруг Софийского собора, а Глубокое, где посуточный съем жилья обойдется в 85–90 BYN, привлекает фестивалями и озерным разнообразием.

Гомельская область предлагает контрастные сценарии: Мозырь с медианной стоимостью жилья на сутки около 70 BYN — с холмистым рельефом и смотровыми площадками, Речица, где аренда квартиры на сутки в среднем составляет около 70 BYN, — со спокойными прогулками вдоль Днепра, а Калинковичи с медианной ценой за ночь порядка 65 BYN — как отправная точка для поездок по Полесью.

В Гродненской области доступный отдых сочетается с историей: Лида с медианной стоимостью квартиры на ночь около 70 BYN известна замком и фестивалями, Слоним с аналогичной медианной ценой — архитектурным наследием и близостью к Жировичам, а Волковыск, где можно переночевать примерно за 70 BYN, — меловыми карьерами с бирюзовой водой.

Минская область остается более дорогой: здесь медианные цены начинаются примерно от 90 BYN за ночь, но регион выигрывает за счет логистики — короткие расстояния позволяют экономить на дороге. Здесь выделяются событийное Молодечно, исторический Заславль и круглогодично спортивный Логойск.

Аналитики сервиса Куфар Путешествия особенно отмечают переход от «дешево» к «интересно» в Могилевской области: Горки с медианной стоимостью жилья на сутки 45–50 BYN предлагают спокойный отдых, Кричев, где ночлег обойдется примерно в 65 BYN, — дворцовую архитектуру, а Бобруйск с медианной посуточной арендой около 80 BYN — полноценный городской маршрут с крепостью и историческим центром.

В целом по стране разница между базовым и насыщенным отдыхом остается небольшой: добавив 20–30 BYN к минимальному бюджету, можно превратить поездку в полноценный уик-энд. Диапазон 60–90 BYN за ночь сегодня становится оптимальным для путешествий по Беларуси — когда поездка остается доступной, но начинает приносить впечатления.