Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ УВЕЛИЧЕНЫ ЭКСПОРТНЫЕ ПОШЛИНЫ НА СЖИЖЕННЫЕ УГЛЕВОДОРОДНЫЕ ГАЗЫ
12:38 14.04.2026
В Беларуси увеличены экспортные пошлины на сжиженные углеводородные газы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщает пресс-служба Правительства.
Согласно постановлению, тарифы на сжиженные углеводородные газы увеличиваются с 0 до $5,2 за тонну, этан, бутан и изобутан - с 0 до $4,6 за тонну
Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 апреля 2026 года
