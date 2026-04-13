В Беларуси увеличены экспортные пошлины на сжиженные углеводородные газы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщает пресс-служба Правительства.

Согласно постановлению, тарифы на сжиженные углеводородные газы увеличиваются с 0 до $5,2 за тонну, этан, бутан и изобутан - с 0 до $4,6 за тонну

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 апреля 2026 года