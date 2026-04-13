|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|14.04.2026
|
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ПРЕЗИДЕНТУ ПРЕДЛОЖИЛИ РАСШИРИТЬ ПРОИЗВОДСТВО ЦЕННЫХ ПОРОД РЫБ
12:23 14.04.2026
Развитие рыбохозяйственной отрасли стало ключевой темой рабочей поездки Александра Лукашенко в Краснопольский район Могилевской области. Во время посещения рыбхоза «Палуж» Главе государства доложили о текущих результатах работы и стратегии развития сектора на ближайшую пятилетку, сообщает пресс-служба Президента.
Особое внимание в докладе было уделено мерам по увеличению объемов выращивания рыбы ценных пород.
Согласно отчету Министерства сельского хозяйства и продовольствия, по итогам 2025 года общий объем производства рыбных ресурсов составил 14,4 тыс. тонн. Основную часть составила прудовая рыба (12,9 тыс. т), в то время как на долю ценных видов пришлось 0,6 тыс. т. Министр Юрий Горлов отметил, что за счет строительства комплексов, аналогичных «Палужу», к 2030 году планируется достичь показателя в 3 тыс. тонн ценных пород.
Для реализации этих амбициозных планов Глава государства потребовал обеспечить предельную точность в расчетах и прогнозах. Александр Лукашенко поручил профильному ведомству перепроверить статистику, чтобы исключить риск завышенных ожиданий и понимать реальные возможности отрасли. «Надо перепроверить, чтобы мы понимали реальные перспективы», — подчеркнул Президент.
Одним из драйверов роста должно стать внедрение современных технологий, в частности выращивание карпа в специальных садках. Этот метод, основанный на содержании рыбы в сетных камерах в проточных водоемах, позволяет обеспечить высокую плотность посадки и эффективность кормления. Глава государства положительно оценил перспективы садкового метода, отметив успешный опыт применения подобных технологий, который он ранее наблюдал в Карелии.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 14.04.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 13.04.2026
Курсы в банках
на 14.04.2026
Конвертация в банках
на 14.04.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте