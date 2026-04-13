Развитие рыбохозяйственной отрасли стало ключевой темой рабочей поездки Александра Лукашенко в Краснопольский район Могилевской области. Во время посещения рыбхоза «Палуж» Главе государства доложили о текущих результатах работы и стратегии развития сектора на ближайшую пятилетку, сообщает пресс-служба Президента.

Особое внимание в докладе было уделено мерам по увеличению объемов выращивания рыбы ценных пород.

Согласно отчету Министерства сельского хозяйства и продовольствия, по итогам 2025 года общий объем производства рыбных ресурсов составил 14,4 тыс. тонн. Основную часть составила прудовая рыба (12,9 тыс. т), в то время как на долю ценных видов пришлось 0,6 тыс. т. Министр Юрий Горлов отметил, что за счет строительства комплексов, аналогичных «Палужу», к 2030 году планируется достичь показателя в 3 тыс. тонн ценных пород.

Для реализации этих амбициозных планов Глава государства потребовал обеспечить предельную точность в расчетах и прогнозах. Александр Лукашенко поручил профильному ведомству перепроверить статистику, чтобы исключить риск завышенных ожиданий и понимать реальные возможности отрасли. «Надо перепроверить, чтобы мы понимали реальные перспективы», — подчеркнул Президент.

Одним из драйверов роста должно стать внедрение современных технологий, в частности выращивание карпа в специальных садках. Этот метод, основанный на содержании рыбы в сетных камерах в проточных водоемах, позволяет обеспечить высокую плотность посадки и эффективность кормления. Глава государства положительно оценил перспективы садкового метода, отметив успешный опыт применения подобных технологий, который он ранее наблюдал в Карелии.