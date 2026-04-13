ПРЕЗИДЕНТУ ПРЕДЛОЖИЛИ РАСШИРИТЬ ПРОИЗВОДСТВО ЦЕННЫХ ПОРОД РЫБ


12:23 14.04.2026

Развитие рыбохозяйственной отрасли стало ключевой темой рабочей поездки Александра Лукашенко в Краснопольский район Могилевской области. Во время посещения рыбхоза «Палуж» Главе государства доложили о текущих результатах работы и стратегии развития сектора на ближайшую пятилетку, сообщает пресс-служба Президента.

Особое внимание в докладе было уделено мерам по увеличению объемов выращивания рыбы ценных пород.

Согласно отчету Министерства сельского хозяйства и продовольствия, по итогам 2025 года общий объем производства рыбных ресурсов составил 14,4 тыс. тонн. Основную часть составила прудовая рыба (12,9 тыс. т), в то время как на долю ценных видов пришлось 0,6 тыс. т. Министр Юрий Горлов отметил, что за счет строительства комплексов, аналогичных «Палужу», к 2030 году планируется достичь показателя в 3 тыс. тонн ценных пород.

Для реализации этих амбициозных планов Глава государства потребовал обеспечить предельную точность в расчетах и прогнозах. Александр Лукашенко поручил профильному ведомству перепроверить статистику, чтобы исключить риск завышенных ожиданий и понимать реальные возможности отрасли. «Надо перепроверить, чтобы мы понимали реальные перспективы», — подчеркнул Президент.

Одним из драйверов роста должно стать внедрение современных технологий, в частности выращивание карпа в специальных садках. Этот метод, основанный на содержании рыбы в сетных камерах в проточных водоемах, позволяет обеспечить высокую плотность посадки и эффективность кормления. Глава государства положительно оценил перспективы садкового метода, отметив успешный опыт применения подобных технологий, который он ранее наблюдал в Карелии.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 14.04.2026
валюта курс
EUR 3.3204
USD 2.8414
RUB 3.7490
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3215 -0.0237
USD 2.8414 -0.0155
RUB 3.7490 +0.009
все курсы архив

Курсы в банках
на 14.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3550 3.3500
USD 2.8460 2.8550
RUB 3.7300 3.7440
подробнее

Конвертация в банках
на 14.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1750 1.1800
EUR/RUB 89.6000 90.3000
USD/RUB 76.0500 76.5990
подробнее
