Минский автомобильный завод совместно с Уфимским трамвайно-троллейбусным заводом завершил поставку 55 троллейбусов «Горожанин» на базе кузова МАЗ 203 в Екатеринбург.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минского автомобильного завода, совсем скоро транспорт пустят по маршрутам.

Новую технику общественности презентовали губернатор Свердловской области Денис Паслер и мэр города Алексей Орлов.

Троллейбусы из Уфы созданы на базе автобусов МАЗ-203, вмещают более 90 пассажиров и способны пройти до 20 километров на автономном ходу. Каждый «Горожанин» оборудован системами кондиционирования салона, контроля состояния водителя и информирования пассажиров, видеонаблюдением внутри и снаружи, USB-портами для зарядки.

«Это очень хорошая вместимость, автономный ход, который позволяет без контактной сети проехать до 40 км новой машине. По крайней мере, так технические характеристики заявлены. Это очень удобный вид общественного транспорта, совершенно другое качество, внешний вид. Всё это необходимо для того, чтобы сотни тысяч пассажиров у нас пересели с личного транспорта на общественный», — подытожил Алексей Орлов.

Напомним, что ранее троллейбус этой модели проходил обкатку в Екатеринбурге в 2021 году и отлично зарекомендовал себя, а в марте 2026 первая прибывшая в город техника, закупленная в рамках контракта, начала выходить на маршруты города.