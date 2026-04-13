Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


МАЗ И УТТЗ ЗАВЕРШИЛИ ПОСТАВКУ 55 ТРОЛЛЕЙБУСОВ «ГОРОЖАНИН» В ЕКАТЕРИНБУРГ


11:39 14.04.2026

Минский автомобильный завод совместно с Уфимским трамвайно-троллейбусным заводом завершил поставку 55 троллейбусов «Горожанин» на базе кузова МАЗ 203 в Екатеринбург.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минского автомобильного завода, совсем скоро транспорт пустят по маршрутам.

Новую технику общественности презентовали губернатор Свердловской области Денис Паслер и мэр города Алексей Орлов.

Троллейбусы из Уфы созданы на базе автобусов МАЗ-203, вмещают более 90 пассажиров и способны пройти до 20 километров на автономном ходу. Каждый «Горожанин» оборудован системами кондиционирования салона, контроля состояния водителя и информирования пассажиров, видеонаблюдением внутри и снаружи, USB-портами для зарядки.

«Это очень хорошая вместимость, автономный ход, который позволяет без контактной сети проехать до 40 км новой машине. По крайней мере, так технические характеристики заявлены. Это очень удобный вид общественного транспорта, совершенно другое качество, внешний вид. Всё это необходимо для того, чтобы сотни тысяч пассажиров у нас пересели с личного транспорта на общественный», — подытожил Алексей Орлов.

Напомним, что ранее троллейбус этой модели проходил обкатку в Екатеринбурге в 2021 году и отлично зарекомендовал себя, а в марте 2026 первая прибывшая в город техника, закупленная в рамках контракта, начала выходить на маршруты города.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 14.04.2026
валюта курс
EUR 3.3204
USD 2.8414
RUB 3.7490
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3215 -0.0237
USD 2.8414 -0.0155
RUB 3.7490 +0.009
все курсы архив

Курсы в банках
на 14.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3550 3.3500
USD 2.8460 2.8550
RUB 3.7300 3.7440
подробнее

Конвертация в банках
на 14.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1750 1.1800
EUR/RUB 89.6000 90.3000
USD/RUB 76.0500 76.5990
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
