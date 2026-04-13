14.04.2026   
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОИНДЕКСИРУЮТ ЧЕКИ «ЖИЛЬЕ»


11:38 14.04.2026

Решением Гомельского областного исполнительного комитета от 6 апреля 2026 г. № 327 установлен индекс роста стоимости строительства жилья для индексации именных приватизационных чеков «Жилье» в размере 46,70 (в настоящее время – 42,94).

Как сообщает Национальный правовой портал, этот индекс ежеквартально рассчитывается гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основании данных государственной статистической отчетности о средней стоимости одного квадратного метра общей площади жилья, которое строится с государственной поддержкой, за предыдущий квартал по сравнению со стоимостью его строительства на 31 декабря 1991 г.

Справка Pravo.by

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 6 июля 1993 г. № 2468-XІІ «Об именных приватизационных чеках Республики Беларусь» граждане и члены их семей, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, владеющие приватизационными чеками «Жилье», могут использовать их для:

уплаты паевого взноса в жилищном или жилищно-строительном кооперативе, финансирования индивидуального или коллективного жилищного строительства;

реконструкции блокированных, одноквартирных жилых домов;

долевого участия в жилищном строительстве, приобретения жилых помещений путем покупки, погашения задолженности по кредитам банков (включая выплату процентов за пользование ими) и ссудам организаций, полученным и использованным на указанные цели.

Приватизационные чеки «Жилье» не подлежат отчуждению, за исключением случаев дарения их по нотариально удостоверенному договору супругу (супруге), родителям, детям, усыновителям (удочерителям), усыновленным (удочеренным), родным братьям и сестрам, деду, бабке, внукам, перехода права собственности в порядке наследования либо по решению суда

Решение Гомельского областного исполнительного комитета от 4 декабря 2025 г. № 1099 «Об индексе роста стоимости строительства жилья для индексации именных приватизационных чеков «Жилье» признается утратившим силу.

Правовой акт вступает в силу после его официального опубликования.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 14.04.2026
валюта курс
EUR 3.3204
USD 2.8414
RUB 3.7490
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3215 -0.0237
USD 2.8414 -0.0155
RUB 3.7490 +0.009
все курсы архив

Курсы в банках
на 14.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3550 3.3500
USD 2.8460 2.8550
RUB 3.7300 3.7440
подробнее

Конвертация в банках
на 14.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1750 1.1800
EUR/RUB 89.6000 90.3000
USD/RUB 76.0500 76.5990
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
