Новый подлокотник с интегрированной системой управления вскоре появится в кабинах тракторной техники BELARUS мощностью свыше 350 л. с. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» рассказал генеральный конструктор ОАО «МТ3» Игорь Земцов. «Главная цель модернизации — радикально снизить утомляемость механизатора во время длительных смен.

Кроме того, новый подлокотник с интегрированным управлением повысит эргономику кабины. Современная консоль обеспечит расположение основных и часто используемых органов управления трактором в зоне комфорта», — отметил Игорь Земцов.

По его словам, современная система позволит применять оптимальные траектории движения органов управления, сократить рабочий ход рычагов и снизить необходимые усилия. Все это должно сделать работу с техникой более точной и менее энергозатратной.

«Важным нововведением станет размещение ключевых индикаторов и сигнализаторов. Они будут находиться в зоне постоянного визуального контроля оператора. При этом удобная компоновка сохранится даже при различных регулировках сиденья и его развороте в положение реверса. Новая система будет применяться на самых востребованных моделях тракторов», — добавил генеральный конструктор.