Расширены возможности участия субъектов предпринимательства в Национальном конкурсе "Предприниматель года". Соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин, сообщает пресс-служба Правительства.

Постановлением предусматривается предоставление допуска субъектам малого и среднего предпринимательства к участию в номинации "Успешный старт" со дня государственной регистрации которых прошло от двух до пяти лет включительно (в настоящее время - от двух до четырех лет включительно), снятие ограничения на участие субъектов малого предпринимательства в номинации "Стабильный успех" (в настоящее время - участвуют только субъекты среднего и крупного бизнеса), а также исключение из условий участия в номинации "Эффективный индивидуальный бизнес" уплаты индивидуальным предпринимателем обязательных страховых взносов в ФСЗН (с 2026 года все индивидуальные предприниматели являются плательщиками указанных взносов).

Кроме этого, постановлением предусматривается снижение нагрузки на субъекты хозяйствования посредством упрощения административной процедуры по регистрации в качестве субъекта инфраструктуры поддержки предпринимательства (центра, инкубатора) путем оптимизации процесса сбора сведений о юридическом лице.