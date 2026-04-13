|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
14.04.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РАСШИРИЛО ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТИЯ В НАЦИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА»
11:04 14.04.2026
Расширены возможности участия субъектов предпринимательства в Национальном конкурсе "Предприниматель года". Соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин, сообщает пресс-служба Правительства.
Постановлением предусматривается предоставление допуска субъектам малого и среднего предпринимательства к участию в номинации "Успешный старт" со дня государственной регистрации которых прошло от двух до пяти лет включительно (в настоящее время - от двух до четырех лет включительно), снятие ограничения на участие субъектов малого предпринимательства в номинации "Стабильный успех" (в настоящее время - участвуют только субъекты среднего и крупного бизнеса), а также исключение из условий участия в номинации "Эффективный индивидуальный бизнес" уплаты индивидуальным предпринимателем обязательных страховых взносов в ФСЗН (с 2026 года все индивидуальные предприниматели являются плательщиками указанных взносов).
Кроме этого, постановлением предусматривается снижение нагрузки на субъекты хозяйствования посредством упрощения административной процедуры по регистрации в качестве субъекта инфраструктуры поддержки предпринимательства (центра, инкубатора) путем оптимизации процесса сбора сведений о юридическом лице.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 14.04.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 13.04.2026
Курсы в банках
на 14.04.2026
Конвертация в банках
на 14.04.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте