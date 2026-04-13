КОЛЛТРЕКИНГ И ЗАПИСЬ РАЗГОВОРОВ: МТС РАСШИРЯЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ВИРТУАЛЬНОЙ АТС ДЛЯ БИЗНЕСА


09:12 14.04.2026

МТС улучшает Виртуальную АТС: бизнес сможет точно определять, какие рекламные каналы приносят больше звонков, а также через IVR-меню получать явное согласие клиента на запись разговоров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, новый функционал уже доступен пользователям.

Коллтрекинг — это технология, которая связывает входящие звонки в компанию с конкретными рекламными источниками. Иными словами, это инструмент, который помогает понять, благодаря какой рекламе позвонил клиент.

Как работает коллтрекинг? Когда пользователь заходит на сайт компании, система автоматически подменяет общий номер телефона на тот, который соответствует источнику его перехода (например, если он пришел из Яндекс Директ, то увидит один номер, если из Google Ads — другой) и фиксирует количество звонков по каждому номеру. Вся информация о звонках анализируется по критериям:

• сколько звонков принес каждый канал;

• количество уникальных вызовов;

• средняя продолжительность разговора.

Улучшенный функционал записи разговоров

Виртуальная АТС позволяет получать свободное и однозначное согласие абонента на запись разговоров с помощью IVR-меню. Клиент сам выбирает, будет ли его диалог записываться или нет, совершая входящий звонок.

Такая опция обеспечивает полное соответствие закону «О защите персональных данных» от 7 мая 2021 года №99-3: бизнес исключает риски, связанные с обработкой голоса без явного согласия пользователя. Новая возможность предоставляется всем пользователям в рамках услуги «Запись разговоров» без дополнительной платы.

О сервисе:

Виртуальная АТС позволяет бизнесу автоматизировать телефонию и минимизировать потери клиентов из-за пропущенных звонков. С ее помощью компании могут не только сократить количество пропущенных вызовов, но и за пару кликов настроить стабильную интеграцию с CRM- системами, анализировать статистику как через компьютер, так и в мобильном приложении.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 14.04.2026
валюта курс
EUR 3.3204
USD 2.8414
RUB 3.7490
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3215 -0.0237
USD 2.8414 -0.0155
RUB 3.7490 +0.009
все курсы архив

Курсы в банках
на 14.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3550 3.3500
USD 2.8460 2.8550
RUB 3.7300 3.7440
подробнее

Конвертация в банках
на 14.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1750 1.1800
EUR/RUB 89.6000 90.3000
USD/RUB 76.0500 76.5990
подробнее
