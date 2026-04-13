МТС улучшает Виртуальную АТС: бизнес сможет точно определять, какие рекламные каналы приносят больше звонков, а также через IVR-меню получать явное согласие клиента на запись разговоров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, новый функционал уже доступен пользователям.

Коллтрекинг — это технология, которая связывает входящие звонки в компанию с конкретными рекламными источниками. Иными словами, это инструмент, который помогает понять, благодаря какой рекламе позвонил клиент.

Как работает коллтрекинг? Когда пользователь заходит на сайт компании, система автоматически подменяет общий номер телефона на тот, который соответствует источнику его перехода (например, если он пришел из Яндекс Директ, то увидит один номер, если из Google Ads — другой) и фиксирует количество звонков по каждому номеру. Вся информация о звонках анализируется по критериям:

• сколько звонков принес каждый канал;

• количество уникальных вызовов;

• средняя продолжительность разговора.

Улучшенный функционал записи разговоров

Виртуальная АТС позволяет получать свободное и однозначное согласие абонента на запись разговоров с помощью IVR-меню. Клиент сам выбирает, будет ли его диалог записываться или нет, совершая входящий звонок.

Такая опция обеспечивает полное соответствие закону «О защите персональных данных» от 7 мая 2021 года №99-3: бизнес исключает риски, связанные с обработкой голоса без явного согласия пользователя. Новая возможность предоставляется всем пользователям в рамках услуги «Запись разговоров» без дополнительной платы.

О сервисе:

Виртуальная АТС позволяет бизнесу автоматизировать телефонию и минимизировать потери клиентов из-за пропущенных звонков. С ее помощью компании могут не только сократить количество пропущенных вызовов, но и за пару кликов настроить стабильную интеграцию с CRM- системами, анализировать статистику как через компьютер, так и в мобильном приложении.