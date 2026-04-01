Постановлением Министерства финансов от 2 апреля 2026 г. №16 установлены цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц (кроме купли-продажи банковскими и небанковскими кредитно-финансовыми организациями драгоценных металлов в виде мерных слитков и монет у физических лиц).

Как сообщает Национальный правовой портал, в частности, скупочные цены на драгметаллы в изделиях и ломе по пробам за грамм составят:

золото – 375 пробы – Br152,53 (ранее Br147,5); 500 – Br203,37 (ранее Br196,66); 583, 585 – Br237,94 (ранее Br230,09); 750 – Br305,06 (ранее Br294,99); 900 – Br366,07 (ранее Br353,99); 916 – Br372,57 (ранее Br360,28); 950 – Br386,4 (ранее Br373,65); 958 – Br389,66 (ранее Br376,8);

платина – 950 – Br163,44 (ранее Br191,33);

серебро – 750 – Br4,76 (ранее Br5,43); 800 – Br5,07 (ранее Br5,79); 875 – Br5,55 (ранее Br6,34); 916 – Br5,81 (ранее Br6,63); 925 – Br5,86 (ранее Br6,7); 960 – Br6,09 (ранее Br6,95).

Постановление Министерства финансов от 22 января 2026 г. № 4 «Об установлении цен на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц» утрачивает силу.

Правовой акт вступает в силу после его официального опубликования.