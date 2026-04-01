ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
13.04.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ ОТКРЫТО СВЫШЕ 153,1 ТЫС. ДЕПОЗИТНЫХ СЧЕТОВ «СЕМЕЙНЫЙ КАПИТАЛ»


16:39 13.04.2026

В Беларуси на 1 апреля 2026 г. для многодетных семей открыто 153,1 тыс. депозитных счета «Семейный капитал»: 82,6 тыс. депозитных счетов на сумму 826 млн. долларов США, 70,4 тыс. депозитных счета на сумму 1,9 млрд. рублей.

Как сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты, на досрочное распоряжение средствами семейного капитала подано порядка 103 тыс. заявлений. Из них на цели: улучшения жилищных условий – 80%, на получение медицинских услуг – 9%, на получение образования – 10%, на приобретение товаров для инвалидов – 1%.

Семейный капитал назначается многодетным семьям при рождении (усыновлении, удочерении) третьего либо последующего ребенка.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 14.04.2026
валюта курс
EUR 3.3204
USD 2.8414
RUB 3.7490
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3215 -0.0237
USD 2.8414 -0.0155
RUB 3.7490 +0.009
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3410 3.3440
USD 2.8450 2.8520
RUB 3.7330 3.7400
подробнее

Конвертация в банках
на 13.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1690 1.1740
EUR/RUB 89.3000 89.7000
USD/RUB 76.7200 76.2900
подробнее
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте