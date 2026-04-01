В Беларуси на 1 апреля 2026 г. для многодетных семей открыто 153,1 тыс. депозитных счета «Семейный капитал»: 82,6 тыс. депозитных счетов на сумму 826 млн. долларов США, 70,4 тыс. депозитных счета на сумму 1,9 млрд. рублей.

Как сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты, на досрочное распоряжение средствами семейного капитала подано порядка 103 тыс. заявлений. Из них на цели: улучшения жилищных условий – 80%, на получение медицинских услуг – 9%, на получение образования – 10%, на приобретение товаров для инвалидов – 1%.

Семейный капитал назначается многодетным семьям при рождении (усыновлении, удочерении) третьего либо последующего ребенка.