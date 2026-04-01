В преддверии Пасхи жители Беларуси все чаще обращаются к маркетплейсам для приобретения товаров для праздничной выпечки и оформления интерьера. Так, по данным Ozon Беларусь, спрос на пасочницы вырос в 16 раз, а на пасхальный декор – в 14 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналитики маркетплейса отмечают: белорусы предпочитают домашнюю выпечку и уделяют большое внимание праздничному украшению дома.

Пасха ассоциируется с семейными ценностями, домашним уютом и традиционными угощениями: куличами, пасхой и крашеными яйцами. По данным Ozon Беларусь, в период подготовки к Пасхе покупатели активнее всего заказывали пасхальные наборы (товары для украшения яиц), кондитерскую посыпку, красители для яиц, пасхальные наклейки и пищевые красители.

Товары для домашней выпечки стали хитами продаж

В 2026 году значительная часть белорусских покупателей отдает предпочтение самостоятельному приготовлению традиционной пасхальной выпечки, что подтверждается данными о продажах на Ozon.by. Наибольший рост спроса зафиксирован в категориях, связанных с базовыми ингредиентами и предметами для приготовления праздничных блюд. Так, в преддверии праздника спрос на формы для выпечки и запекания вырос почти в 8 раз.

Формы для куличей показали рост в 6 раз год к году, что закономерно: кулич остается главным символом пасхального стола. Еще более динамично росли продажи пасочниц (форм для творожной пасхи) — они увеличились в 16 раз. При этом покупатели все чаще выбирают готовые решения для выпечки: спрос на смеси для куличей вырос в 6 раз.

Базовые ингредиенты для выпечки также демонстрируют высокую динамику онлайн-продаж: спрос на муку вырос почти в 4 раза, на сахар — почти в 2 раза, а на сахарную пудру — в 2 раза. Вместе с тем растет интерес и к дополнительным ингредиентам: пищевые красители показали рост спроса почти в 5 раз, а пищевые ароматизаторы и разрыхлитель для теста — в 2 раза, соответственно.

Пасхальный декор: один из самых ярких трендов сезона

Помимо приготовления блюд, пользователи маркетплейсов все больше внимания уделяют визуальной составляющей праздника. Так, спрос на пасхальный декор вырос почти в 14 раз — это один из самых ярких показателей предпраздничного периода. В эту категорию входят наклейки для яиц, подвески, пасхальные скатерти и салфетки, а также фигурки кроликов и цыплят. Такой кратный рост означает, что покупатели Ozon Беларусь не ограничиваются базовыми атрибутами и все чаще покупают праздничные украшения и различные элементы декора к Пасхе. Это подтверждает и увеличение продаж наборов пасхальной посуды — в 2 раза, подставок для яиц — почти в 5 раз, подсвечников — в 6,5 раза, а также интерьерных свечей — более чем в 9 раз.

Какие цвета выбирали белорусы к Пасхе

Среди наиболее популярных красителей для яиц лидируют классические оттенки: красный, желтый, зеленый, розовый и разноцветные решения. Красный — традиционный фаворит, но интересно, что наборы из нескольких цветов занимают второе место: пользователи предпочитают разнообразные оттенки. В категории кондитерских посыпок популярны следующие оттенки: розовый, золотой, голубой, белый и разноцветные решения.

Где готовили и украшали активнее всего: региональные тренды

Поведение покупателей по областям Беларуси немного различается. Так, например, в Минске наблюдается равномерный спрос на все категории, однако особенно заметен рост в сегменте декора для выпечки — спрос на кондитерскую посыпку увеличился почти в 8 раз.

В Минской области чаще всего заказывали товары для приготовления домашней выпечки. Запрос на пасочниц вырос более чем в 26 раз, на смеси для куличей — почти в 16 раз, на ванилин — более чем в 10 раз. Витебская область выделилась точечным спросом на пасочницы — рост более чем в 17 раз.

В Брестской области предпочитают покупать стандартные элементы подготовки к празднику: здесь кратный рост показывают подставки для яиц (почти в 10 раз), формы для выпечки и смеси для приготовления. Стабильный рост по всех категориях показала Гродненская область. В ней спрос на формы для куличей вырос более чем в 7 раз, на посыпку — почти в 9,5 раза, а на наборы для декорирования — более чем в 7 раз.

В Гомельской области спрос на товар к Пасхе на маркетплейсах стал одним из самых динамичных: продажи пасочницы увеличились почти в 20 раз, а смесей для куличей — более чем в 13. При этом жители активно покупали и элементы декора: продажи посыпок выросли почти в 9 раз. Но абсолютным лидером стала Могилёвская область — спрос на пасочницы взлетел более чем в 30 раз.

Подготовка белорусов к Пасхе 2026 года демонстрирует: маркетплейсы стали ключевым помощником в процессе праздничной закупки — пользователи всё чаще собирают полный набор ингредиентов для готовки, декора для блюд и дома онлайн. Причем в отдельных регионах республики динамика оказалась даже выше, чем в столице.

Ozon — мультикатегорийный маркетплейс с развитой логистической сетью. Компания ведет бизнес в Казахстане, Армении, Беларуси, России, Кыргызстане, Узбекистане, Азербайджане, Грузии, а также в Китае и Турции. На площадке представлено более 400 млн товарных наименований в более чем 20 категориях: от книг и одежды до продуктов питания и товаров для здоровья. 65,1 млн активных покупателей уже получают заказы с помощью развитой логистической инфраструктуры Ozon, которая также позволяет более 750 тысячам предпринимателей продавать свои товары в России и странах СНГ.

.