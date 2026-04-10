ЦЕНЫ НА ПРОМПРОДУКЦИЮ В БЕЛАРУСИ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛИ НА 2%


12:53 13.04.2026

В Беларуси индекс цен производителей промышленной продукции в марте 2026 г. по сравнению с февралем 2026 г. составил 100,9%, с декабрем 2025 г. – 102%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном статкомитете, в том числе на инвестиционные товары – 100,5% и 101,4% соответственно, промежуточные товары – 101,2% и 102,7%, потребительские товары – 100,6% и 101,1% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в марте 2026 г. по сравнению с февралем 2026 г. составил 100,1%, с декабрем 2025 г. – 99,5%, в том числе в растениеводстве – 99,7% и 101,2% соответственно, животноводстве – 100,2% и 99,1% соответственно.

Индекс цен в строительстве в марте 2026 г. по сравнению с февралем 2026 г. составил 101,4%, с декабрем 2025 г. – 98,5%, в том числе на строительно-монтажные работы – 101,4% и 97,9% соответственно, машины и оборудование – 101,5% и 98,7%, прочие работы и затраты – 103,3% и 96,3%, создание и приобретение объектов интеллектуальной собственности – 92,9% и 102,9% соответственно.

Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта в марте 2026 г. по сравнению с февралем 2026 г. составил 100,3%, с декабрем 2025 г. – 101,2%.

Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в марте 2026 г. по сравнению с февралем 2026 г. составил 101,2%, с декабрем 2025 г. – 101,7%.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.04.2026
валюта курс
EUR 3.3449
USD 2.8569
RUB 3.7400
Итоги торгов на БВФБ
на 10.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3452 -0.0216
USD 2.8569 -0.0325
RUB 3.7400 +0.0023
Курсы в банках
на 13.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3410 3.3440
USD 2.8450 2.8520
RUB 3.7330 3.7400
Конвертация в банках
на 13.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1690 1.1740
EUR/RUB 89.3000 89.7000
USD/RUB 76.7200 76.2900
