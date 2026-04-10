Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Экономика РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМПРОДУКЦИЮ В БЕЛАРУСИ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛИ НА 2%
12:53 13.04.2026
В Беларуси индекс цен производителей промышленной продукции в марте 2026 г. по сравнению с февралем 2026 г. составил 100,9%, с декабрем 2025 г. – 102%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном статкомитете, в том числе на инвестиционные товары – 100,5% и 101,4% соответственно, промежуточные товары – 101,2% и 102,7%, потребительские товары – 100,6% и 101,1% соответственно.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в марте 2026 г. по сравнению с февралем 2026 г. составил 100,1%, с декабрем 2025 г. – 99,5%, в том числе в растениеводстве – 99,7% и 101,2% соответственно, животноводстве – 100,2% и 99,1% соответственно.
Индекс цен в строительстве в марте 2026 г. по сравнению с февралем 2026 г. составил 101,4%, с декабрем 2025 г. – 98,5%, в том числе на строительно-монтажные работы – 101,4% и 97,9% соответственно, машины и оборудование – 101,5% и 98,7%, прочие работы и затраты – 103,3% и 96,3%, создание и приобретение объектов интеллектуальной собственности – 92,9% и 102,9% соответственно.
Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта в марте 2026 г. по сравнению с февралем 2026 г. составил 100,3%, с декабрем 2025 г. – 101,2%.
Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в марте 2026 г. по сравнению с февралем 2026 г. составил 101,2%, с декабрем 2025 г. – 101,7%.
