ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
13.04.2026   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОЦЕНИЛ ХОД СТРОЙКИ НАЦИОНАЛЬНОГО ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ


12:49 13.04.2026

Заместитель Председателя Палаты представителей Ипатов В.Д. вместе с руководством администрации Центрального района г. Минска оценил ход строительства нового здания Национального исторического музея Беларуси, сообщает пресс-служба госоргана.

Строительство нового здания музея — знаковый проект для нашей страны, направленный на сохранение исторической памяти и укрепление белорусской государственности.

В марте текущего года заместитель Председателя Палаты представителей встретился с коллективом ОАО «Стройтрест № 4», которому в 2025 году была доверена ответственная задача — работа над созданием нового Национального исторического музея Беларуси.

«Обновленный Национальный исторический музей Беларуси символизирует внутреннее единство и неразрывную связь различных периодов истории страны, подчеркивает нашу приверженность идее, что без бережного отношения к своему прошлому нет прочного будущего», — считает заместитель Председателя Палаты представителей.

Справочно. Строительство нового здания музея планируется завершить в 2026 году. На данный момент ведется облицовка фасада и внутренние отделочные работы. Здание музея будет иметь очертания карты Беларуси. Экспозиция займет 12 залов, где будет отражен путь истории белорусского народа от древности до современности. Для посетителей готовят интерактивные элементы, QR-коды и мультимедийные решения для полного погружения в историю. Вокруг музея создадут парк Народного единства, который станет частью водно-зеленого диаметра Минска.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.04.2026
валюта курс
EUR 3.3449
USD 2.8569
RUB 3.7400
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3452 -0.0216
USD 2.8569 -0.0325
RUB 3.7400 +0.0023
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3410 3.3440
USD 2.8450 2.8520
RUB 3.7330 3.7400
подробнее

Конвертация в банках
на 13.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1690 1.1740
EUR/RUB 89.3000 89.7000
USD/RUB 76.7200 76.2900
подробнее
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте