Заместитель Председателя Палаты представителей Ипатов В.Д. вместе с руководством администрации Центрального района г. Минска оценил ход строительства нового здания Национального исторического музея Беларуси, сообщает пресс-служба госоргана.

Строительство нового здания музея — знаковый проект для нашей страны, направленный на сохранение исторической памяти и укрепление белорусской государственности.

В марте текущего года заместитель Председателя Палаты представителей встретился с коллективом ОАО «Стройтрест № 4», которому в 2025 году была доверена ответственная задача — работа над созданием нового Национального исторического музея Беларуси.

«Обновленный Национальный исторический музей Беларуси символизирует внутреннее единство и неразрывную связь различных периодов истории страны, подчеркивает нашу приверженность идее, что без бережного отношения к своему прошлому нет прочного будущего», — считает заместитель Председателя Палаты представителей.

Справочно. Строительство нового здания музея планируется завершить в 2026 году. На данный момент ведется облицовка фасада и внутренние отделочные работы. Здание музея будет иметь очертания карты Беларуси. Экспозиция займет 12 залов, где будет отражен путь истории белорусского народа от древности до современности. Для посетителей готовят интерактивные элементы, QR-коды и мультимедийные решения для полного погружения в историю. Вокруг музея создадут парк Народного единства, который станет частью водно-зеленого диаметра Минска.