Комитетом госконтроля Гомельской области в ходе контроля за наведением порядка с долгостроями выявлен «забытый» объект в Жлобине.

Как сообщает Telegram-канал КГК, установлено, что начатые еще в 2013 году работы по капитальному ремонту бассейна «Дельфин» давно не ведутся.

Важный спортивный объект, находящийся между двумя действующими школами в центре многоэтажной застройки, по непонятным причинам выпал из поля зрения местных властей. При этом о наличии долгостроя заказчик – Жлобинский УКС – не отчитывался, что также способствовало длительному простою объекта.

После вмешательства КГК реконструкция бассейна включена в инвестиционную программу Гомельской области. Работы запланированы на 2027 год.

Виновные должностные лица Жлобинского УКС привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.

Ситуация с возобновлением ремонта остается на контроле КГК