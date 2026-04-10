13.04.2026   
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


КГК ВЗЯЛ НА КОНТРОЛЬ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ КАПРЕМОНТА БАССЕЙНА В ЖЛОБИНЕ


12:27 13.04.2026

Комитетом госконтроля Гомельской области в ходе контроля за наведением порядка с долгостроями выявлен «забытый» объект в Жлобине.

Как сообщает Telegram-канал КГК, установлено, что начатые еще в 2013 году работы по капитальному ремонту бассейна «Дельфин» давно не ведутся.

Важный спортивный объект, находящийся между двумя действующими школами в центре многоэтажной застройки, по непонятным причинам выпал из поля зрения местных властей. При этом о наличии долгостроя заказчик – Жлобинский УКС – не отчитывался, что также способствовало длительному простою объекта.

После вмешательства КГК реконструкция бассейна включена в инвестиционную программу Гомельской области. Работы запланированы на 2027 год.

Виновные должностные лица Жлобинского УКС привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.

Ситуация с возобновлением ремонта остается на контроле КГК
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.04.2026
валюта курс
EUR 3.3449
USD 2.8569
RUB 3.7400
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3452 -0.0216
USD 2.8569 -0.0325
RUB 3.7400 +0.0023
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3500 3.3690
USD 2.8520 2.8700
RUB 3.7200 3.7280
подробнее

Конвертация в банках
на 13.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1680 1.1740
EUR/RUB 89.7000 90.4000
USD/RUB 76.7000 77.2000
подробнее
