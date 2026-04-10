Правительством Беларуси усилена поддержка детей-сирот. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин.

Как сообщает пресс-служба Правительства, документ подготовлен в целях улучшения условий государственного обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. Кроме того, актуализированы денежные нормы расходов на питание обучающихся в учреждениях образования.

В частности, постановлением предусматривается увеличение в государственных учреждениях денежных норм расходов на питание детей-сирот на 15%, а также на 5% - на обеспечение их одеждой, обувью, мягким инвентарем, учебными принадлежностями, предметами первой необходимости и личной гигиены. Кроме того, в семейных формах устройства увеличатся на 10% ежемесячные денежные выплаты на питание, обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием, учебными принадлежностями, предметами личной гигиены, иными предметами первой необходимости, на личные расходы, на 5% - размер единоразовой денежной выплаты на первоначальное приобретение мягкого инвентаря и оборудования для детей в возрасте 0-3 лет и на 22% - на возмещение расходов на плату за пользование телефоном, бытовыми услугами.

Предусмотрено также соответствующее увеличение размеров возмещения обязанными родителями средств, затраченных государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении.

Кроме того, в числе норм постановления - включение в состав государственного обеспечения детей-сирот лекарственных средств и медицинских изделий, увеличение денежных норм расходов на питание обучающихся в учреждениях образования на 5%.