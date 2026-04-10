ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
13.04.2026   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ УСИЛЕНА ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ-СИРОТ


11:40 13.04.2026

Правительством Беларуси усилена поддержка детей-сирот. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин.

Как сообщает пресс-служба Правительства, документ подготовлен в целях улучшения условий государственного обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. Кроме того, актуализированы денежные нормы расходов на питание обучающихся в учреждениях образования.

В частности, постановлением предусматривается увеличение в государственных учреждениях денежных норм расходов на питание детей-сирот на 15%, а также на 5% - на обеспечение их одеждой, обувью, мягким инвентарем, учебными принадлежностями, предметами первой необходимости и личной гигиены. Кроме того, в семейных формах устройства увеличатся на 10% ежемесячные денежные выплаты на питание, обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием, учебными принадлежностями, предметами личной гигиены, иными предметами первой необходимости, на личные расходы, на 5% - размер единоразовой денежной выплаты на первоначальное приобретение мягкого инвентаря и оборудования для детей в возрасте 0-3 лет и на 22% - на возмещение расходов на плату за пользование телефоном, бытовыми услугами.

Предусмотрено также соответствующее увеличение размеров возмещения обязанными родителями средств, затраченных государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении.

Кроме того, в числе норм постановления - включение в состав государственного обеспечения детей-сирот лекарственных средств и медицинских изделий, увеличение денежных норм расходов на питание обучающихся в учреждениях образования на 5%.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.04.2026
валюта курс
EUR 3.3449
USD 2.8569
RUB 3.7400
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3452 -0.0216
USD 2.8569 -0.0325
RUB 3.7400 +0.0023
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3500 3.3690
USD 2.8520 2.8700
RUB 3.7200 3.7280
подробнее

Конвертация в банках
на 13.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1680 1.1740
EUR/RUB 89.7000 90.4000
USD/RUB 76.7000 77.2000
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте