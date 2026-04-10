ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
13.04.2026   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


АНАЛИЗ WILDBERRIES: СПРОС НА ПАСХАЛЬНЫЕ ТОВАРЫ ВЫРОС НА 222%


11:11 13.04.2026

Аналитики Wildberries изучили покупательские предпочтения на платформе в преддверии Пасхи и рассказали о том, как белорусы готовились к Светлому Воскресению.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Wildberries в Беларуси, по данным анализа продаж, спрос на пасхальные товары закономерно начинает увеличиваться к середине марта и все чаще в виртуальных корзинах покупателей оказываются продукты, связанные с выпечкой и приготовлением традиционных угощений (наборы для куличей, формы для теста и праздничный декор).

В этом году в период с 25 марта по 8 апреля продажи товаров с упоминанием Пасхи на Wildberries выросли на 222% в сравнении с аналогичным периодом 2025-го. Помимо сугубо тематической продукции, в Беларуси также зафиксирован повышенный спрос на кухонную технику и шоколадные угощения.

Главный гость праздника — домашний кулич

Судя по всему, многие белорусы предпочитают печь куличи самостоятельно — об этом говорит взрывной рост продаж на Wildberries специальных ингредиентов и приспособлений. Относительно прошлого года покупки начинок для выпечки выросли в 7 раз, цукатов — почти в 4, глазури, пищевых красителей, кондитерских посыпок и всевозможного декора — втрое. А ещё в ходу дрожжи (+416% год к году) и готовые наборы для приготовления выпечки (+298%).

Стоит отметить, что в преддверии праздника в Беларуси заметно выросла популярность фигурного шоколада, который жители страны разбирали в 11 раз активнее, шоколадных яиц, которые заказывали в 6 раз чаще, а также зефира и маршмеллоу — их купили втрое больше, чем на прошлогоднюю Пасху. Традиционно пользуются спросом конфитюр, кондитерский шоколад, желатин, крахмал, загустители, шоколадные и ореховые пасты, ароматизаторы, сахарная пудра, а еще марципан, джемы, варенье и топпинги.

В дополнение ко всему жители страны заметно нарастили покупки молотого (+574%) и зернового (+407%) кофе, подарочных продуктовых наборов (+550%) и кваса (+200%).

Кухонная техника вместо рук

Яркую динамику отмечают аналитики Wildberries в продажах кухонной техники, посуды и инвентаря. Самый впечатляющий рост в этот предпасхальный период показали кухонные машины — их продажи в Беларуси взлетели более, чем в 50 раз. Всплеск популярности также наблюдается у медленноварок (+1200% год к году).

Активно соотечественники заказывают на платформе хлебопечи, приборы для выпечки, электрические самовары и консервные ножи, а также пароварки, мантоварки, мороженницы, кофемашины и вакуумные упаковщики. Что касается посуды и инвентаря, то в ТОПе покупок сервировочные корзины (+610%) и тарелки (+607%). Также есть интерес к кулинарным формочкам и коробкам для десертов, формам для запекания, креманкам, супницам, подставкам под горячее и подставкам и сепараторам для яиц.

Вот в ТОП-5 неочевидных хитов этого сезона попали:

-Подставки для вёдер и бутылок — +1500%

-Гусятницы — +418%

-Фондю — +130%

-Жаровни — +91%

-Фруктовницы — +79%

А еще в фаворе домашний текстиль: кухонные дорожки и полотенца, скатерти, фартуки и конверты для сервировки.

Региональные тренды на Пасху

Традиционно аналитики Wildberries отмечают и определенные закономерности в предпочтениях покупателей из разных регионов Беларуси. В нынешнем предпасхальном сезоне по совокупному росту спроса Минск стал абсолютным лидером по темпам покупок кухонной техники (особенно кухонных машин) и шоколадных яиц. А еще в столице особенно активно покупали начинки для выпечки.

Минская область также сделала акцент на кухонной технике (кухонные машины и электрические сковороды), а еще чаще, чем в других регионах здесь покупали подставки для варки на пару и вазы.

Брестская область стала чемпионом по любви к фигурному шоколаду и рушникам. Здесь же заметен сильный интерес к подарочным наборам продуктов и приборам для выпечки.

Витебская область удивила спросом на посуду. Здесь сильно выросли продажи блюд и салатников, а также коробок для десертов. А ещё жители региона в 3,5 раза чаще, чем остальные покупали яйцеварки.

Гомельская область сделала ставку на электрические фритюрницы и готовые пироги.

Гродненская область выделилась любовью к хлебопечам и полотенцам, а Могилёвская стала лидером по упаковочным лентам и интерьерным наклейкам.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.04.2026
валюта курс
EUR 3.3449
USD 2.8569
RUB 3.7400
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3452 -0.0216
USD 2.8569 -0.0325
RUB 3.7400 +0.0023
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3500 3.3690
USD 2.8520 2.8700
RUB 3.7200 3.7280
подробнее

Конвертация в банках
на 13.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1680 1.1740
EUR/RUB 89.7000 90.4000
USD/RUB 76.7000 77.2000
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте