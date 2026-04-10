Экономика РБ
АНАЛИЗ WILDBERRIES: СПРОС НА ПАСХАЛЬНЫЕ ТОВАРЫ ВЫРОС НА 222%
11:11 13.04.2026
Аналитики Wildberries изучили покупательские предпочтения на платформе в преддверии Пасхи и рассказали о том, как белорусы готовились к Светлому Воскресению.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Wildberries в Беларуси, по данным анализа продаж, спрос на пасхальные товары закономерно начинает увеличиваться к середине марта и все чаще в виртуальных корзинах покупателей оказываются продукты, связанные с выпечкой и приготовлением традиционных угощений (наборы для куличей, формы для теста и праздничный декор).
В этом году в период с 25 марта по 8 апреля продажи товаров с упоминанием Пасхи на Wildberries выросли на 222% в сравнении с аналогичным периодом 2025-го. Помимо сугубо тематической продукции, в Беларуси также зафиксирован повышенный спрос на кухонную технику и шоколадные угощения.
Главный гость праздника — домашний кулич
Судя по всему, многие белорусы предпочитают печь куличи самостоятельно — об этом говорит взрывной рост продаж на Wildberries специальных ингредиентов и приспособлений. Относительно прошлого года покупки начинок для выпечки выросли в 7 раз, цукатов — почти в 4, глазури, пищевых красителей, кондитерских посыпок и всевозможного декора — втрое. А ещё в ходу дрожжи (+416% год к году) и готовые наборы для приготовления выпечки (+298%).
Стоит отметить, что в преддверии праздника в Беларуси заметно выросла популярность фигурного шоколада, который жители страны разбирали в 11 раз активнее, шоколадных яиц, которые заказывали в 6 раз чаще, а также зефира и маршмеллоу — их купили втрое больше, чем на прошлогоднюю Пасху. Традиционно пользуются спросом конфитюр, кондитерский шоколад, желатин, крахмал, загустители, шоколадные и ореховые пасты, ароматизаторы, сахарная пудра, а еще марципан, джемы, варенье и топпинги.
В дополнение ко всему жители страны заметно нарастили покупки молотого (+574%) и зернового (+407%) кофе, подарочных продуктовых наборов (+550%) и кваса (+200%).
Кухонная техника вместо рук
Яркую динамику отмечают аналитики Wildberries в продажах кухонной техники, посуды и инвентаря. Самый впечатляющий рост в этот предпасхальный период показали кухонные машины — их продажи в Беларуси взлетели более, чем в 50 раз. Всплеск популярности также наблюдается у медленноварок (+1200% год к году).
Активно соотечественники заказывают на платформе хлебопечи, приборы для выпечки, электрические самовары и консервные ножи, а также пароварки, мантоварки, мороженницы, кофемашины и вакуумные упаковщики. Что касается посуды и инвентаря, то в ТОПе покупок сервировочные корзины (+610%) и тарелки (+607%). Также есть интерес к кулинарным формочкам и коробкам для десертов, формам для запекания, креманкам, супницам, подставкам под горячее и подставкам и сепараторам для яиц.
Вот в ТОП-5 неочевидных хитов этого сезона попали:
-Подставки для вёдер и бутылок — +1500%
-Гусятницы — +418%
-Фондю — +130%
-Жаровни — +91%
-Фруктовницы — +79%
А еще в фаворе домашний текстиль: кухонные дорожки и полотенца, скатерти, фартуки и конверты для сервировки.
Региональные тренды на Пасху
Традиционно аналитики Wildberries отмечают и определенные закономерности в предпочтениях покупателей из разных регионов Беларуси. В нынешнем предпасхальном сезоне по совокупному росту спроса Минск стал абсолютным лидером по темпам покупок кухонной техники (особенно кухонных машин) и шоколадных яиц. А еще в столице особенно активно покупали начинки для выпечки.
Минская область также сделала акцент на кухонной технике (кухонные машины и электрические сковороды), а еще чаще, чем в других регионах здесь покупали подставки для варки на пару и вазы.
Брестская область стала чемпионом по любви к фигурному шоколаду и рушникам. Здесь же заметен сильный интерес к подарочным наборам продуктов и приборам для выпечки.
Витебская область удивила спросом на посуду. Здесь сильно выросли продажи блюд и салатников, а также коробок для десертов. А ещё жители региона в 3,5 раза чаще, чем остальные покупали яйцеварки.
Гомельская область сделала ставку на электрические фритюрницы и готовые пироги.
Гродненская область выделилась любовью к хлебопечам и полотенцам, а Могилёвская стала лидером по упаковочным лентам и интерьерным наклейкам.
