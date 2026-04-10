Анализ объемов производства и импорта за первые три месяца 2026 года показал глубокую трансформацию белорусского авторынка. Традиционные каналы продаж через юридических лиц (официальных дилеров) продолжают уступать позиции альтернативному импорту, осуществляемому физическими лицами. Об этом сообщает Белорусская автомобильная ассоциация (БАА).

В сегменте автомобилей с классическими двигателями (ДВС) безусловным лидером остается национальное производство (6,6 тыс.ед.). Однако импорт через физических лиц (4,2 тыс.ед.) уже более чем в 2,4 раза превышает официальный импорт дилеров (1,7 тыс.ед.). Частный ввоз де-факто стал доминирующим сегментом формирования теперь уже и рынка новых автомобилей, уступая лишь объемам выпуска авто в стране.

Наиболее сенсационные результаты зафиксированы в сегменте гибридных авто. Здесь физические лица заняли абсолютно доминирующую позицию (1,1 тыс.ед.), опережая не только производство завода «БЕЛДЖИ» (765 ед.), но и практически полностью вытеснив официальный импорт юридических лиц, который составил символические 61 ед.

Сектор новых электромобилей остается единственным направлением, где активность физических лиц не оказывает существенного влияния на позиции национального производителя. Объем производства электрокаров в РБ составил 2,2 тыс,ед., что почти вдвое превышает показатели частного ввоза (1,1 тыс. ед.). Лидером в данном сегменте остаются ЮЛ, которые импортировали 3,4 тыс.ед.

Коммерциализация льгот: Доминирование физлиц в сегментах ДВС и гибридов указывает на то, что частные каналы ввоза стали основным инструментом насыщения рынка в обход традиционных дилерских сетей.

Давление на производственное планирование: Высокая активность частного импорта, благодаря льготам, становится стратегическим вызовом для национального производителя. Объемы ввоза физлицами в сегментах ДВС и гибридов могут вынудить завод корректировать свои планы, так как частники фактически формируют параллельное предложение, напрямую конкурирующее с конвейерной продукцией по цене и ассортименту.

ГПО «Минскстрой»:Чем больше мы отремонтируем старого жилфонда, тем красивее станет наш город.

У стройтреста № 4 в работе ещё два дома – по ул.Выготского, 1 и Выготского,3. Эти пятиэтажки, на четыре подъезда каждая, – поле деятельности СУ-26. В обоих домах строители уже завершили замену коммуникаций по стоякам в квартирах и приступили к демонтажу старых газотехнических систем.

На фасадах они выполнят ремонт швов, затем покрасят. А вот мурал генерала армии Алексея Антонова, который украшает торцевую стену дома № 1, строители сохранят. Этот арт-объект был открыт не так давно – в 2024 году ко Дню Независимости – и находится в хорошем состоянии.