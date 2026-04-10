Инфляция в Беларуси замедляется четвертый месяц подряд, составив 5,4% в марте 2026 г. после 5,6% в феврале.

По мнению аналитиков Евразийского банка развития, основной вклад внесло снижение темпов роста цен на продовольственные товары — до 7,8% с 8,7% месяцем ранее. Во многом это связано с более умеренным ростом цен на сезонные овощи и фрукты — 3,5% после 5,6% в феврале. При этом ожидаемо ускорилась инфляция в услугах (6% после 5,4%) из-за переноса повышения тарифов на ЖКУ с января на март. Снижение темпов роста цен фиксируется четвертый месяц подряд.

«На фоне замедления базовой инфляции (6,4% после 6,8%) это указывает на устойчивость дезинфляционных процессов. Ожидаем, что рост цен в 2026 г. останется в пределах целевого параметра — не выше 7%», - говорится в еженедельном макрообзоре аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР).