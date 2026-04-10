ЕАБР: ТЕМПЫ РОСТА ЦЕН В БЕЛАРУСИ СНИЖАЮТСЯ ЧЕТВЕРТЫЙ МЕСЯЦ ПОДРЯД


09:07 13.04.2026

Инфляция в Беларуси замедляется четвертый месяц подряд, составив 5,4% в марте 2026 г. после 5,6% в феврале.

По мнению аналитиков Евразийского банка развития, основной вклад внесло снижение темпов роста цен на продовольственные товары — до 7,8% с 8,7% месяцем ранее. Во многом это связано с более умеренным ростом цен на сезонные овощи и фрукты — 3,5% после 5,6% в феврале. При этом ожидаемо ускорилась инфляция в услугах (6% после 5,4%) из-за переноса повышения тарифов на ЖКУ с января на март. Снижение темпов роста цен фиксируется четвертый месяц подряд.

«На фоне замедления базовой инфляции (6,4% после 6,8%) это указывает на устойчивость дезинфляционных процессов. Ожидаем, что рост цен в 2026 г. останется в пределах целевого параметра — не выше 7%», - говорится в еженедельном макрообзоре аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР).
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.04.2026
валюта курс
EUR 3.3449
USD 2.8569
RUB 3.7400
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3452 -0.0216
USD 2.8569 -0.0325
RUB 3.7400 +0.0023
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3500 3.3690
USD 2.8520 2.8700
RUB 3.7200 3.7280
подробнее

Конвертация в банках
на 13.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1680 1.1740
EUR/RUB 89.7000 90.4000
USD/RUB 76.7000 77.2000
подробнее
