Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ ИНФЛЯЦИЯ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛА НА 1,6%


17:10 10.04.2026

В Беларуси индекс потребительских цен на товары и услуги в марте 2026 г. по сравнению с февралем 2026 г. составил 100,6%, с декабрем 2025 г. – 101,6%.

Как сообщает Национальный статкомитет, в марте 2026 года цены увеличились по сравнению с мартом 2025 года на 5,4%. За январь-март текущего года рост цен по сравнению с аналогичным периодом 2025 года составил 5,8%.

Цены на продовольственные товары в марте 2026 г. выросли по сравнению с февралем на 0,3%, с декабрем 2025 г. подорожали на 1,7%. При этом годовой рост цен в марте составил 7,8%. За январь-март 2026 года цены выросли по сравнению с аналогичным периодом 2025 года на 8,4%.

Цены на непродовольственные товары в марте 2026 года выросли по сравнению с февралем на 0,5%, а с начала года увеличились на 0,8%. Годовой рост цен в марте 2026 года ускорился к уровню марта 2025 года на 2,2%. За январь-март текущего года цены увеличились на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Цены на услуги в марте 2026 года по сравнению с февралем подросли на 1,2%, с декабрем 2025 года увеличились на 2,6%. Годовой рост цен в марте 2026 года составил 6%. За январь-март текущего года цены выросли по сравнению с январем-мартом 2025 года на 6,5%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в марте 2026 г. по сравнению с февралем 2026 г. составил 100,5%, с декабрем 2025 г. – 101,3%.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.04.2026
валюта курс
EUR 3.3449
USD 2.8569
RUB 3.7400
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3452 -0.0216
USD 2.8569 -0.0325
RUB 3.7400 +0.0023
все курсы архив

Курсы в банках
на 10.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3500 3.3690
USD 2.8630 2.8680
RUB 3.7270 3.7300
подробнее

Конвертация в банках
на 10.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1690 1.1720
EUR/RUB 89.8000 90.1000
USD/RUB 76.7000 76.9000
подробнее
