|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
МТС ПРЕДСТАВИЛ ОБНОВЛЕННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «МОЙ МТС» ДЛЯ ЛЕГКОГО УПРАВЛЕНИЯ НОМЕРОМ
16:05 10.04.2026
МТС представил большое обновление мобильного приложения «Мой МТС».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, пользователи получили быстрый вход в аккаунт, лаконичный интерфейс, усиленную защиту и удобные фильтры расходов. Новая версия уже доступна в App Store, Google Play и AppGallery.
«Мой МТС» — один из самых востребованных цифровых сервисов, которым пользуется почти 3 млн белорусов. Обновленное приложение призвано сделать управление связью еще комфортнее.
Быстрый вход в аккаунт
Главное техническое нововведение — теперь для входа в аккаунт достаточно получить одноразовый СМС-код. Это избавляет от необходимости запоминать свой пароль.
Лаконичный дизайн
Интерфейс приложения стал свежее и аккуратнее. Кроме того, разработчики полностью переработали программный код — это повысило стабильность работы приложения.
Повышенный уровень безопасности
Новая версия приложения содержит нововведения для повышения уровня безопасности и защищенности данных в соответствии с общемировой практикой.
Фильтр расходов по категориям
Контролировать бюджет стало удобнее. Теперь в разделе «Финансы» можно сортировать расходы по категориям и видеть списания нагляднее.
Новый виджет для главного экрана
Без посещения приложения пользователи могут быстро отслеживать параметры номера. Компактный лаконичный виджет содержит самую необходимую информацию и доступен с главного экрана смартфона.
Справка:
МТС первым среди мобильных операторов представил собственное мобильное приложение «Мой МТС». С 2015 года абоненты могут удаленно решать все основные вопросы без звонков в контакт-центр и визитов в салоны связи.
Приложение поддерживает белорусский и русский языки и позволяет одновременно управлять сразу несколькими номерами владельца. Актуальная версия поддерживается на операционных системах Android 10+ и iOS 14+.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.04.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 10.04.2026
Курсы в банках
на 10.04.2026
Конвертация в банках
на 10.04.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте