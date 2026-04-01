МТС представил большое обновление мобильного приложения «Мой МТС».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, пользователи получили быстрый вход в аккаунт, лаконичный интерфейс, усиленную защиту и удобные фильтры расходов. Новая версия уже доступна в App Store, Google Play и AppGallery.

«Мой МТС» — один из самых востребованных цифровых сервисов, которым пользуется почти 3 млн белорусов. Обновленное приложение призвано сделать управление связью еще комфортнее.

Быстрый вход в аккаунт

Главное техническое нововведение — теперь для входа в аккаунт достаточно получить одноразовый СМС-код. Это избавляет от необходимости запоминать свой пароль.

Лаконичный дизайн

Интерфейс приложения стал свежее и аккуратнее. Кроме того, разработчики полностью переработали программный код — это повысило стабильность работы приложения.

Повышенный уровень безопасности

Новая версия приложения содержит нововведения для повышения уровня безопасности и защищенности данных в соответствии с общемировой практикой.

Фильтр расходов по категориям

Контролировать бюджет стало удобнее. Теперь в разделе «Финансы» можно сортировать расходы по категориям и видеть списания нагляднее.

Новый виджет для главного экрана

Без посещения приложения пользователи могут быстро отслеживать параметры номера. Компактный лаконичный виджет содержит самую необходимую информацию и доступен с главного экрана смартфона.

Справка:

МТС первым среди мобильных операторов представил собственное мобильное приложение «Мой МТС». С 2015 года абоненты могут удаленно решать все основные вопросы без звонков в контакт-центр и визитов в салоны связи.

Приложение поддерживает белорусский и русский языки и позволяет одновременно управлять сразу несколькими номерами владельца. Актуальная версия поддерживается на операционных системах Android 10+ и iOS 14+.