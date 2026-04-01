Март 2026 года на рынке жилой недвижимости Гродно ознаменовался установлением новых ценовых рекордов на фоне изменения структуры спроса.

Как сообщает Telegram-канал Госкомимущества, по итогам месяца в областном центре было реализовано 265 квартир. Несмотря на то, что этот показатель уступает результатам марта прошлого года (446 сделок), текущая динамика свидетельствует о высокой концентрации интереса покупателей в сегменте качественного и престижного жилья.

Основная доля покупательских предпочтений в марте распределилась между однокомнатными и двухкомнатными квартирами — было продано 74 и 124 объекта соответственно. На долю трехкомнатных квартир пришлись 54 сделки, а в сегменте многокомнатного жилья реализовано 12 четырехкомнатных и 1 пятикомнатная квартира. Общая активность рынка во многом поддерживалась вторичным сектором, где сменили владельцев 153 объекта.

Параллельно с умеренным количеством сделок зафиксирован ощутимый рост стоимости квадратного метра. В среднем цена за «квадрат» в Гродно в марте составила $1041. Наиболее динамичный рост цен показали однокомнатные квартиры — их стоимость увеличилась на 9%, достигнув отметки $1192. В сегментах, 2-комнатного, 3-комнатного и 4-комнатного жилья средние цены зафиксированы на уровнях $1073, $975 и $923 за кв. м соответственно.

Особое внимание в марте привлекли сделки в премиальных локациях, где стоимость квадратного метра значительно превысила среднерыночные показатели. Так, в ЖК «Александровский» была продана однокомнатная квартира площадью 45,1 кв. м за рекордные 96 000($2120/кв. м). Самой дорогой сделкой в сегменте двухкомнатного жилья стал объект на улице Буденного площадью 120,6 кв. м, проданный за $252 000.

Итоги марта подтверждают устойчивый тренд: покупатели в Гродно сохраняют высокую готовность инвестировать в комфорт и престижные локации, что продолжает подталкивать среднюю стоимость жилья вверх даже при коррекции общего объема сделок.