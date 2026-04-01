В Минске завершилась Международная специализированная выставка «Машиностроение /Металлообработка», в рамках которой Госкорпорация «Росатом» продемонстрировала практические результаты сотрудничества с Республикой Беларусь в сфере аддитивных технологий и результаты работы регионального Центра аддитивных технологий, открытого при поддержке «Росатома».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе странового офиса госкорпорации «Росатом» в Республике Беларусь, за первые полгода работы Центра выполнено более 15 коммерческих заказов для предприятий машиностроения и энергетики, включая изготовление опытных партий деталей, что показало устойчивый промышленный спрос на аддитивные технологии для белорусской промышленности. В числе ключевых заказчиков: Белэнергоремналадка, Минский тракторный завод, Мозырьсоль, Электронмаш, Интеграл и другие компании. В планах ЦАТ – обеспечить портфель заказов на 2026 год в размере более 100 млн российских рублей. При этом, по оценкам экспертов, существующие мощности ЦАТ рассчитаны на кратный рост заказов и готовы к увеличению загрузки по мере расширения портфеля. Денис Рогачев, директор ООО «Центр аддитивных технологий РН», выступая на круглом столе, отметил, что сотрудники Центра на системной основе проводятся технологические аудиты на промышленных предприятиях Беларуси с целью оценки возможности и экономической целесообразности внедрения аддитивных технологий в существующие производственные цепочки.

«В ходе аудитов инженеры-технологи ЦАТ анализируют номенклатуру выпускаемых деталей, выявляют позиции, которые могут быть оптимизированы или полностью заменены изделиями, изготовленными методом 3D-печати, а также оценивают экономический эффект от перехода с традиционных методов (литьё, механическая обработка, штамповка) на аддитивное производство. Особое внимание уделяется мелкосерийному и единичному производству, где аддитивные технологии демонстрируют наибольшее преимущество в скорости и себестоимости, – отметил Денис Рогачев. – Кроме выездных аудитов, мы проводим встречи на своей площадке в Минске, демонстрируя возможности аддитивного оборудования, готовые образцы изделий и видим явный интерес со стороны промышленников».

Регулярное взаимодействие с промышленными предприятиями выявило общую системную проблему: отсутствие единых стандартов в области аддитивного производства, что затрудняло оценку качества изделий и их интеграцию в традиционные технологические цепочки. Для этого при активном участии ЦАТ и «Росатома» в начале 2026 года принято решение о создании Технического комитета по стандартизации в области аддитивного производства на базе Физико-технического института НАН Беларуси. Как отметил директор ЦАТ РН, за основу взяты лучшие практики российского законодательства: в России действует более 50 стандартов в сфере аддитивных технологий, большая часть которых разработана предприятиями «Росатома».

В рамках технологического партнерства и при поддержке «Росатома», белорусский Центр аддитивных технологий приступил к изготовлению деталей и компонентов для принтеров, работающих по технологии селективного лазерного плавления. В планах компании с 2027 года начать локализацию производства малогабаритных 3D-принтеров на территории Беларуси.

«В основе нашего партнерства лежит глубокая интеграция. Это передача ключевых технологий, локализация высокотехнологичных производств, создание рабочих мест нового поколения и формирование совместного экспортного потенциала. Добавленная стоимость должна создаваться в Беларуси, а наши объединенные компетенции призваны обеспечивать конкурентоспособность на глобальных рынках», – отметил директор странового офиса Госкорпорации «Росатом» в Республике Беларусь Станислав Левицкий.

Спикеры обсудили также вопросы подготовки национальных кадров в области аддитивных технологий. Денис Рогачев, директор ООО «Центр аддитивных технологий РН» отметил, что Центр может стать площадкой для подготовки кадров нового поколения. В феврале с Гомельским энергетическим университетом заключено соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие образовательного кластера университета в сфере аддитивных технологий, подготовку квалифицированных кадров, организацию учебных курсов и стажировок на базе Центра, а также проведение совместных научно-исследовательских работ. Подобное соглашение в ближайшее время будет заключено с Белорусским национальным техническим университетом.

В рамках деловой программы состоялись два круглых стола, объединивших более 80 представителей министерств, промышленных предприятий, научных организаций и профильных компаний. Помимо внедрения аддитивных технологий и развития рынка 3D-печати, эксперты обсудили применение роботизированных комплексов и инжиниринга для повышения производительности труда, а также перспективы совместного выхода на рынки третьих стран. Участие «Росатома» подтвердило системный характер работы по формированию технологического суверенитета Союзного государства.

На выставочном стенде «Росатома» были представлены ключевые разработки госкорпорации. Посетители смогли увидеть в действии роботизированный комплекс, разработанный отраслевым интегратором робототехнических решений - ООО «АтомИнтелМаш», который имитировал процесс электродуговой сварки: робот перемещал сварочную горелку вдоль шва изделия с одновременным вращением и наклоном заготовки. Комплекс обеспечивает выполнение сварочных операций с заданными параметрами точности и повторяемости, формируя устойчивое качество продукции, снижая влияние человеческого фактора и обеспечивая рост производительности труда. Решение ориентировано на применение в ключевых отраслях промышленности, включая машиностроение, энергетику и металлообработку. Также экспонировались образцы, демонстрирующие возможности аддитивных технологий: газотурбинный двигатель, песчано-полимерные формы, отливка корпуса горячей части турбины автомобиля. Экспозиция позволила наглядно представить преимущества технологий «Росатома» для белорусских промышленных предприятий.