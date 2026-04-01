В БЕЛАРУСИ НАЧАЛИ ВЫПУСКАТЬ КРОССОВЕРЫ BELGEE X50+


14:20 10.04.2026

СЗАО «БЕЛДЖИ» начинает прием заявок на новый компактный кроссовер BELGEE X50+ в Беларуси, сообщил официальный телеграм-канал производителя. Автомобили новой модели уже производят на заводе под Борисовом.

Заявку на BELGEE X50+ можно оставить на официальном сайте производителя. Там же предлагают выбрать ближайший дилерский центр.

Новый кроссовер уже получил сертификат ОТТС и скоро поступит в дилерскую сеть во всех регионах Беларуси. Производство модели запущено на мощностях СЗАО «БЕЛДЖИ». На белорусском заводе обеспечивают полный цикл производства, включая сварку, окраску и сборку.

Кроссовер сочетает компактные размеры с высокой функциональностью и вместительностью салона. Длина автомобиля – 4 380 мм (колесная база – 2 600 мм), ширина – 1 810 мм, а высота – 1 615 мм. Дорожный просвет в 182 мм позволяет уверенно ездить как в городе, так и за его пределами, в том числе по грязи и снегу.

Модель X50+ оснащена новым для BELGEE, но уже проверенным временем 1,5-литровым бензиновым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом и прямым впрыском топлива. Его мощность составляет 174 л. с. при 5 500 об/мин, а максимальный крутящий момент – 290 Н•м (доступный с 2 000 об/мин). Автомобиль обеспечит хорошую динамику на неровных дорогах.

Двигатель работает в паре с семиступенчатой преселективной автоматической коробкой передач с «мокрым» двойным сцеплением. Это гарантирует не только плавное и быстрое переключение, но и экономию топлива.

Дополнительная информация о новом городском кроссовере станет известна позже.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.04.2026
валюта курс
EUR 3.3449
USD 2.8569
RUB 3.7400
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3452 -0.0216
USD 2.8569 -0.0325
RUB 3.7400 +0.0023
все курсы архив

Курсы в банках
на 10.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3500 3.3690
USD 2.8630 2.8680
RUB 3.7270 3.7300
подробнее

Конвертация в банках
на 10.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1690 1.1720
EUR/RUB 89.8000 90.1000
USD/RUB 76.7000 76.9000
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
