СЗАО «БЕЛДЖИ» начинает прием заявок на новый компактный кроссовер BELGEE X50+ в Беларуси, сообщил официальный телеграм-канал производителя. Автомобили новой модели уже производят на заводе под Борисовом.

Заявку на BELGEE X50+ можно оставить на официальном сайте производителя. Там же предлагают выбрать ближайший дилерский центр.

Новый кроссовер уже получил сертификат ОТТС и скоро поступит в дилерскую сеть во всех регионах Беларуси. Производство модели запущено на мощностях СЗАО «БЕЛДЖИ». На белорусском заводе обеспечивают полный цикл производства, включая сварку, окраску и сборку.

Кроссовер сочетает компактные размеры с высокой функциональностью и вместительностью салона. Длина автомобиля – 4 380 мм (колесная база – 2 600 мм), ширина – 1 810 мм, а высота – 1 615 мм. Дорожный просвет в 182 мм позволяет уверенно ездить как в городе, так и за его пределами, в том числе по грязи и снегу.

Модель X50+ оснащена новым для BELGEE, но уже проверенным временем 1,5-литровым бензиновым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом и прямым впрыском топлива. Его мощность составляет 174 л. с. при 5 500 об/мин, а максимальный крутящий момент – 290 Н•м (доступный с 2 000 об/мин). Автомобиль обеспечит хорошую динамику на неровных дорогах.

Двигатель работает в паре с семиступенчатой преселективной автоматической коробкой передач с «мокрым» двойным сцеплением. Это гарантирует не только плавное и быстрое переключение, но и экономию топлива.

Дополнительная информация о новом городском кроссовере станет известна позже.