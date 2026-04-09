Председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский проинспектировал работу специальных площадок в Гродненском регионе, где находятся транспортные средства на литовской регистрации.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГТК, глава ведомства посетил пункты пропуска «Каменный Лог» и «Берестовица», а также прилегающие зоны ожидания. Именно здесь на протяжении четырех месяцев обеспечивалась сохранность фур, которые остались в Беларуси из-за недружественных действий Литвы.

В ходе визита руководитель ГТК пообщался с водителями, занимающимися вывозом техники. Многие из них уже завершают транспортировку последних полуприцепов, отмечая отсутствие претензий к организации процесса с белорусской стороны. Активная фаза этой работы началась 23 марта после решения Главы государства о предоставлении перевозчикам возможности забрать свои транспортные средства по значительно сниженным тарифам за хранение.

На текущий момент стоянки покинули уже почти три четверти задержанных грузовиков. Услуги по хранению оплачены в отношении 1400 единиц техники, из которых около 100 уже ожидают выезда через литовские пункты пропуска. Прогнозируется, что оставшиеся 500 машин также покинут территорию республики в ближайшее время. Завершая рабочий визит, Владимир Орловский провел выездной прием граждан в Гродненском райисполкоме.