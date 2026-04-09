Премьер-министр Беларуси Александр Турчин провел рабочее совещание по вопросам развития курортной зоны Нарочанского края.

Правительство уделяет приоритетное внимание развитию туристического потенциала Нарочанского региона, рассматривая эту территорию как одну из ключевых точек роста внутреннего и въездного туризма. С этой целью разработан и утвержден Комплекс мероприятий по развитию Нарочанского края на 2026-2030 годы.

Как сообщает пресс-служба Правительства, документ охватывает широкий спектр направлений и включает в себя информационные и событийные мероприятия, меры по развитию материально-технической базы санаторно-курортных учреждений, создание современной туристической инфраструктуры, а также развитие Национального парка "Нарочанский".

В настоящее время на территории Нарочанского края уже реализуются несколько инвестиционных проектов на базе санаториев "Сосны", "Приозерный" и "Спутник". Планируется возведение специализированных объектов по размещению туристов (дома рыболова, дома гостиничного типа), а также новых объектов общественного питания.

Отдельное внимание уделено развитию объектов торговли и общественного питания в границах прибрежных полос водных объектов.

Один из ключевых вопросов повестки - транспортное сообщение. Для обеспечения комфортного и безопасного доступа к существующим и перспективным туристско-спортивным объектам (вдоль дорог и в районе озера Нарочь), прорабатывается вопрос реконструкции автомобильной дороги Минск-Нарочь, чтобы быстро добираться до курортной зоны.

Помимо инфраструктурных проектов, ведется активная работа по улучшению туристической инфраструктуры самого поселка Нарочь и продвижению единого бренда Нарочанского края как внутри страны, так и для зарубежных гостей.