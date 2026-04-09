По оперативным данным на 10 апреля, сев яровых культур в Беларуси проведен на площади 577 тыс. гектаров. Это составляет 25% от общего плана, который в текущем сезоне определен в объеме 2 млн 295 тыс. гектаров.

Как сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода, наиболее высокие темпы работ демонстрируют аграрии Гродненской и Брестской областей, где засеяно 35% и 32% отведенных площадей соответственно. В Гомельском и Могилевском регионах освоено по 22% площадей, в Минском — 21%, в Витебском — 19%.

Параллельно с зерновыми во всех областях страны идет сев технических культур. Лен-долгунец уже занимает 18 тыс. га (37% от плана), а сахарная свекла — более 40 тыс. га, что составляет 38% от запланированных 106 тыс. гектаров.

Закладка будущего урожая сопровождается активным уходом за почвой и внесением удобрений. Закрытие влаги выполнено на 84% площадей от технологического задания. Для обеспечения посевной накоплено 709 тыс. тонн минеральных удобрений (85% от плана), а в поля уже внесено 30 млн тонн органики.