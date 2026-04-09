Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ ЗАСЕЯЛИ ЧЕТВЕРТЬ ПЛОЩАДЕЙ ПОД ЯРОВЫЕ КУЛЬТУРЫ


10:35 10.04.2026

По оперативным данным на 10 апреля, сев яровых культур в Беларуси проведен на площади 577 тыс. гектаров. Это составляет 25% от общего плана, который в текущем сезоне определен в объеме 2 млн 295 тыс. гектаров.

Как сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода, наиболее высокие темпы работ демонстрируют аграрии Гродненской и Брестской областей, где засеяно 35% и 32% отведенных площадей соответственно. В Гомельском и Могилевском регионах освоено по 22% площадей, в Минском — 21%, в Витебском — 19%.

Параллельно с зерновыми во всех областях страны идет сев технических культур. Лен-долгунец уже занимает 18 тыс. га (37% от плана), а сахарная свекла — более 40 тыс. га, что составляет 38% от запланированных 106 тыс. гектаров.

Закладка будущего урожая сопровождается активным уходом за почвой и внесением удобрений. Закрытие влаги выполнено на 84% площадей от технологического задания. Для обеспечения посевной накоплено 709 тыс. тонн минеральных удобрений (85% от плана), а в поля уже внесено 30 млн тонн органики.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 10.04.2026
валюта курс
EUR 3.3729
USD 2.8894
RUB 3.7377
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3668 -0.0199
USD 2.8894 -0.0106
RUB 3.7377 +0.0057
все курсы архив

Курсы в банках
на 10.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3700 3.3790
USD 2.8700 2.8800
RUB 3.7270 3.7280
подробнее

Конвертация в банках
на 10.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1690 1.1720
EUR/RUB 90.1000 90.5000
USD/RUB 77.0000 77.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
