|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ ЗАСЕЯЛИ ЧЕТВЕРТЬ ПЛОЩАДЕЙ ПОД ЯРОВЫЕ КУЛЬТУРЫ
10:35 10.04.2026
По оперативным данным на 10 апреля, сев яровых культур в Беларуси проведен на площади 577 тыс. гектаров. Это составляет 25% от общего плана, который в текущем сезоне определен в объеме 2 млн 295 тыс. гектаров.
Как сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода, наиболее высокие темпы работ демонстрируют аграрии Гродненской и Брестской областей, где засеяно 35% и 32% отведенных площадей соответственно. В Гомельском и Могилевском регионах освоено по 22% площадей, в Минском — 21%, в Витебском — 19%.
Параллельно с зерновыми во всех областях страны идет сев технических культур. Лен-долгунец уже занимает 18 тыс. га (37% от плана), а сахарная свекла — более 40 тыс. га, что составляет 38% от запланированных 106 тыс. гектаров.
Закладка будущего урожая сопровождается активным уходом за почвой и внесением удобрений. Закрытие влаги выполнено на 84% площадей от технологического задания. Для обеспечения посевной накоплено 709 тыс. тонн минеральных удобрений (85% от плана), а в поля уже внесено 30 млн тонн органики.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 10.04.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 09.04.2026
Курсы в банках
на 10.04.2026
Конвертация в банках
на 10.04.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте