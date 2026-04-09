В БЕЛАРУСИ РАСШИРЯТ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ОФИЦИАЛЬНОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА СТУДЕНТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ


09:38 10.04.2026

Министр труда и социальной защиты Андрей Лобович представил в Академии управления ключевые направления реализации молодежной инициативы «Учись и работай», сообщает Telegram-канал профильного ведомства.

Проект, рассчитанный на 2026 год, призван обеспечить максимально быстрый и эффективный вход студентов на рынок труда.

Основной акцент в программе сделан на профильном трудоустройстве. По словам министра, сегодня более половины студентов старших курсов уже совмещают учебу с работой, однако критически важно, чтобы этот опыт соответствовал выбранной специальности. Такой подход позволит будущим выпускникам мягко адаптироваться в профессиональной среде и претендовать на более высокую зарплату уже на старте карьеры благодаря накопленному стажу.

Для реализации этой задачи уже сформирован перечень из 85 должностей, которые не требуют управленческих решений или специальной ответственности за безопасность. В список вошли как технические, так и гуманитарные направления: от системных администраторов и агрономов до бухгалтеров и библиотекарей. Условия труда по этим позициям будут официально закреплены в квалификационных справочниках, а за каждым студентом закрепят опытного наставника.

Параллельно с юридическим оформлением ведомство приступило к логистическому планированию. В ближайшее время будут разработаны адресные «маршруты» трудоустройства, связывающие конкретные вузы с организациями по территориальному признаку. Это позволит молодежи удобно планировать рабочий график до или после занятий. К процессу поиска вакансий и сопровождению студентов активно подключатся служба занятости и молодежные организации.

Подводя итог, Андрей Лобович подчеркнул, что поддержка молодежи является частью масштабной государственной политики по укреплению социально-трудовой сферы. На фоне роста реальных доходов населения и снижения уровня бедности именно молодое поколение рассматривается как главный драйвер будущего экономического роста страны.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 10.04.2026
валюта курс
EUR 3.3729
USD 2.8894
RUB 3.7377
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3668 -0.0199
USD 2.8894 -0.0106
RUB 3.7377 +0.0057
все курсы архив

Курсы в банках
на 10.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3750 3.3860
USD 2.8870 2.8950
RUB 3.7200 3.7290
подробнее

Конвертация в банках
на 10.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1690 1.1720
EUR/RUB 91.1000 90.9000
USD/RUB 77.5000 77.7000
подробнее
