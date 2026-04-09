Министр труда и социальной защиты Андрей Лобович представил в Академии управления ключевые направления реализации молодежной инициативы «Учись и работай», сообщает Telegram-канал профильного ведомства.

Проект, рассчитанный на 2026 год, призван обеспечить максимально быстрый и эффективный вход студентов на рынок труда.

Основной акцент в программе сделан на профильном трудоустройстве. По словам министра, сегодня более половины студентов старших курсов уже совмещают учебу с работой, однако критически важно, чтобы этот опыт соответствовал выбранной специальности. Такой подход позволит будущим выпускникам мягко адаптироваться в профессиональной среде и претендовать на более высокую зарплату уже на старте карьеры благодаря накопленному стажу.

Для реализации этой задачи уже сформирован перечень из 85 должностей, которые не требуют управленческих решений или специальной ответственности за безопасность. В список вошли как технические, так и гуманитарные направления: от системных администраторов и агрономов до бухгалтеров и библиотекарей. Условия труда по этим позициям будут официально закреплены в квалификационных справочниках, а за каждым студентом закрепят опытного наставника.

Параллельно с юридическим оформлением ведомство приступило к логистическому планированию. В ближайшее время будут разработаны адресные «маршруты» трудоустройства, связывающие конкретные вузы с организациями по территориальному признаку. Это позволит молодежи удобно планировать рабочий график до или после занятий. К процессу поиска вакансий и сопровождению студентов активно подключатся служба занятости и молодежные организации.

Подводя итог, Андрей Лобович подчеркнул, что поддержка молодежи является частью масштабной государственной политики по укреплению социально-трудовой сферы. На фоне роста реальных доходов населения и снижения уровня бедности именно молодое поколение рассматривается как главный драйвер будущего экономического роста страны.