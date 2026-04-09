Постоянная межведомственная комиссия под председательством Министра экономики Юрия Чеботаря 9 апреля 2026г. рассматривала отчеты о реализации госпрограмм «Дороги Беларуси», «Культура Беларуси», «Образование и молодежная политика» и «Энергосбережение» на 2021 – 2025 годы, сообщает пресс-служба экономического ведомства.

В заседании участвовали заместитель Министра экономики Мария Мажинская, представители Минздрава, Минкульта, Минобразования, Минсельхозпрода, Минтранса, Госстандарта, облисполкомов и Мингорисполкома.

По словам Юрия Чеботаря, на протяжении последних лет государство инвестировало значительные средства в укрепление социальной, транспортной и энергетической инфраструктуры.

«За 2021–2025 годы отремонтировано более 6,3 тыс. км республиканских и 11,8 тыс. км местных дорог, протяженность автодорог с повышенным скоростным режимом превысила 1 600 км, восстановлено и построено 25 мостов и путепроводов.

Многое сделано для повышения качества и доступности образования на местах. Построено 60 новых детских садов и 28 школ, проведена реконструкция ряда корпусов ВУЗов и студенческих общежитий. Введен в эксплуатацию 51 объект культуры, в том числе 5 новых.

В текущих условиях не менее актуальный вопрос – современная и эффективная энергетическая инфраструктура. Важную роль в его решении играет ввод в эксплуатацию более 70 новых энергоисточников, в том числе на местных видах топлива. Как результат, снижение энергоемкости ВВП на 1,8% и повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции», – отметил Министр экономики.