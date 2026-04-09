ЧЕБОТАРЬ: РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСПРОГРАММ – ДИНАМИЧНОЕ РАЗВИТИЕ КЛЮЧЕВЫХ ИНФРАСТРУКТУР


09:12 10.04.2026

Постоянная межведомственная комиссия под председательством Министра экономики Юрия Чеботаря 9 апреля 2026г. рассматривала отчеты о реализации госпрограмм «Дороги Беларуси», «Культура Беларуси», «Образование и молодежная политика» и «Энергосбережение» на 2021 – 2025 годы, сообщает пресс-служба экономического ведомства.

В заседании участвовали заместитель Министра экономики Мария Мажинская, представители Минздрава, Минкульта, Минобразования, Минсельхозпрода, Минтранса, Госстандарта, облисполкомов и Мингорисполкома.

По словам Юрия Чеботаря, на протяжении последних лет государство инвестировало значительные средства в укрепление социальной, транспортной и энергетической инфраструктуры.

«За 2021–2025 годы отремонтировано более 6,3 тыс. км республиканских и 11,8 тыс. км местных дорог, протяженность автодорог с повышенным скоростным режимом превысила 1 600 км, восстановлено и построено 25 мостов и путепроводов.

Многое сделано для повышения качества и доступности образования на местах. Построено 60 новых детских садов и 28 школ, проведена реконструкция ряда корпусов ВУЗов и студенческих общежитий. Введен в эксплуатацию 51 объект культуры, в том числе 5 новых.

В текущих условиях не менее актуальный вопрос – современная и эффективная энергетическая инфраструктура. Важную роль в его решении играет ввод в эксплуатацию более 70 новых энергоисточников, в том числе на местных видах топлива. Как результат, снижение энергоемкости ВВП на 1,8% и повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции», – отметил Министр экономики.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 10.04.2026
валюта курс
EUR 3.3729
USD 2.8894
RUB 3.7377
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3668 -0.0199
USD 2.8894 -0.0106
RUB 3.7377 +0.0057
все курсы архив

Курсы в банках
на 10.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3750 3.3860
USD 2.8870 2.8950
RUB 3.7200 3.7290
подробнее

Конвертация в банках
на 10.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1690 1.1720
EUR/RUB 91.1000 90.9000
USD/RUB 77.5000 77.7000
подробнее
