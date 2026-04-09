|09.04.2026
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Экономика РБ
ЛУКАШЕНКО 9 АПРЕЛЯ РАССМОТРЕЛ КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ
15:08 09.04.2026
Александр Лукашенко 9 апреля рассмотрел кадровые вопросы. Об этом сообщает пресс-служба Президента.
Глава государства назначил:
Терехова Александра Александровича - Заместителем Премьер-министра (вопросы строительства, ЖКХ и транспорта),
Маркова Марата Сергеевича - Министром культуры,
Жука Дмитрия Александровича - Министром информации,
Орду Михаила Сергеевича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Монголии,
Мохора Андрея Константиновича - генеральным директором Республиканского унитарного предприятия "Белорусское телеграфное агентство".
Глава государства также дал согласие на назначение:
Гуйды Алексея Владимировича - заместителем председателя Витебского облисполкома (вопросы социальной сферы и идеологии),
Белуся Петра Казимировича - заместителем председателя Витебского облисполкома (вопросы строительства и ЖКХ),
Бабинской Елены Михайловны - председателем Браславского райисполкома,
Бакурова Максима Сергеевича - председателем Глубокского райисполкома,
Мойжика Леонида Игоревича - председателем Оршанского райисполкома,
Часнойтя Александра Леонидовича - председателем Вороновского райисполкома,
Дикуна Андрея Васильевича - генеральным директором ЗАО "Атлант" - директором Минского завода холодильников.
