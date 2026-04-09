ЛУКАШЕНКО 9 АПРЕЛЯ РАССМОТРЕЛ КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ

15:08 09.04.2026 Александр Лукашенко 9 апреля рассмотрел кадровые вопросы. Об этом сообщает пресс-служба Президента. Глава государства назначил: Терехова Александра Александровича - Заместителем Премьер-министра (вопросы строительства, ЖКХ и транспорта), Маркова Марата Сергеевича - Министром культуры, Жука Дмитрия Александровича - Министром информации, Орду Михаила Сергеевича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Монголии, Мохора Андрея Константиновича - генеральным директором Республиканского унитарного предприятия "Белорусское телеграфное агентство". Глава государства также дал согласие на назначение: Гуйды Алексея Владимировича - заместителем председателя Витебского облисполкома (вопросы социальной сферы и идеологии), Белуся Петра Казимировича - заместителем председателя Витебского облисполкома (вопросы строительства и ЖКХ), Бабинской Елены Михайловны - председателем Браславского райисполкома, Бакурова Максима Сергеевича - председателем Глубокского райисполкома, Мойжика Леонида Игоревича - председателем Оршанского райисполкома, Часнойтя Александра Леонидовича - председателем Вороновского райисполкома, Дикуна Андрея Васильевича - генеральным директором ЗАО "Атлант" - директором Минского завода холодильников.