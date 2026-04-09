09.04.2026   
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


ЛУКАШЕНКО 9 АПРЕЛЯ РАССМОТРЕЛ КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ


15:08 09.04.2026

Александр Лукашенко 9 апреля рассмотрел кадровые вопросы. Об этом сообщает пресс-служба Президента.

Глава государства назначил:

Терехова Александра Александровича - Заместителем Премьер-министра (вопросы строительства, ЖКХ и транспорта),

Маркова Марата Сергеевича - Министром культуры,

Жука Дмитрия Александровича - Министром информации,

Орду Михаила Сергеевича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Монголии,

Мохора Андрея Константиновича - генеральным директором Республиканского унитарного предприятия "Белорусское телеграфное агентство".

Глава государства также дал согласие на назначение:

Гуйды Алексея Владимировича - заместителем председателя Витебского облисполкома (вопросы социальной сферы и идеологии),

Белуся Петра Казимировича - заместителем председателя Витебского облисполкома (вопросы строительства и ЖКХ),

Бабинской Елены Михайловны - председателем Браславского райисполкома,

Бакурова Максима Сергеевича - председателем Глубокского райисполкома,

Мойжика Леонида Игоревича - председателем Оршанского райисполкома,

Часнойтя Александра Леонидовича - председателем Вороновского райисполкома,

Дикуна Андрея Васильевича - генеральным директором ЗАО "Атлант" - директором Минского завода холодильников.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 09.04.2026
валюта курс
EUR 3.3869
USD 2.9000
RUB 3.7320
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3668 -0.0199
USD 2.8894 -0.0106
RUB 3.7377 +0.0057
все курсы архив

Курсы в банках
на 09.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3860 3.3930
USD 2.8960 2.8980
RUB 3.7200 3.7240
подробнее

Конвертация в банках
на 09.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1680 1.1700
EUR/RUB 90.8000 91.1993
USD/RUB 77.8000 77.8998
подробнее
