Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


ЛУКАШЕНКО ОЦЕНИЛ ЗАКОНОПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПОМОЩЬ НАСЕЛЕНИЮ СО СТОРОНЫ СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ


13:22 09.04.2026

Александр Лукашенко 9 апреля заслушал доклад Председателя Совета Республики Натальи Кочановой, сообщает пресс-служба Президента.

Глава государства поинтересовался у Натальи Кочановой впечатлениями о работе высшего законодательного органа власти: "Как там сенаторы себя чувствуют, оправдывают ли те надежды и ожидания, которые возлагали на них? Что не получается? Может быть, нужна какая-то помощь и поддержка".

"По законопроектам я ознакомился. Вы делаете то, что и должен делать Совет Республики. Но меня больше интересует ваша работа с нижестоящими советами (депутатов. - Прим.). Мы об этом договаривались, что это зона вашей ответственности. Все остальное - это потом", - сказал Александр Лукашенко.

Еще один вопрос, который интересовал Главу государства, - совершенствование работы с гражданами. "Заявления, контроль за исполнением... Ну, и другие вопросы, которые вы считаете нужным обсудить", - отметил он.

Глава государства также поинтересовался работой экспертного совета при Совете Республики, созданного по его распоряжению. Совет является своего рода правовым фильтром, который обеспечивает всестороннее рассмотрение проектов важнейших нормативных правовых актов и оценку последствий их принятия.

Как рассказала Наталья Кочанова, Совет Республики работает в соответствии с законодательными актами - Конституцией и законом "О Национальном собрании Республики Беларусь", а также поручениями Президента. "Все задачи, которые стоят перед Советом Республики, мы выполняем в полном объеме. Прежде всего это законотворческая деятельность, - подчеркнула она. - Мы с депутатами Палаты представителей включаемся в работу над законопроектом с самого первого этапа".

Законотворческая деятельность Совета Республики в 2025-м и за истекший период 2026 года была ориентирована на совершенствование правовых норм с учетом приоритетов социально-экономического развития, интересов граждан и регионов. За это время Советом Республики одобрены 88 законопроектов. Качеству подготовки законопроектов способствует работа экспертного совета, созданного по распоряжению Главы государства.

В 2025 году и за истекший период 2026-го члены Совета Республики рассмотрели 9,3 тыс. обращений, провели 942 личных приема граждан, 445 прямых телефонных линий. Кроме того, состоялось около 2,2 тыс. встреч с трудовыми коллективами и населением по месту жительства. Особый акцент в работе с обращениями граждан сделан на решении вопросов, поступивших в ходе встреч доверенных лиц Президента в рамках электоральной кампании. Непосредственная работа с гражданами служит источником направлений совершенствования законодательства, а в обращениях содержатся не только жалобы, но и предложения по совершенствованию нормативных правовых актов.

Что касается работы с местными советами депутатов, высший законодательный орган страны не реже раза в квартал проводит встречи с председателями областных, городских и районных советов. В ходе этих встреч обсуждаются наиболее актуальные вопросы, с которыми граждане обращаются в Совет Республики и к депутатам местного уровня для их дальнейшего разрешения.

Активно используется площадка Совета по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете Республики. За 2025 год и истекший период 2026-го на его заседаниях были рассмотрены вопросы функционирования садоводческих товариществ, благоустройства и наведения порядка на земле, повышения качества жилищно-коммунальных услуг и другие.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 09.04.2026
валюта курс
EUR 3.3869
USD 2.9000
RUB 3.7320
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3668 -0.0199
USD 2.8894 -0.0106
RUB 3.7377 +0.0057
все курсы архив

Курсы в банках
на 09.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3860 3.3930
USD 2.8960 2.8980
RUB 3.7200 3.7240
подробнее

Конвертация в банках
на 09.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1680 1.1700
EUR/RUB 90.8000 91.1993
USD/RUB 77.8000 77.8998
подробнее
