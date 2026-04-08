НА ГОМЕЛЬЩИНЕ ИЗМЕНЕНЫ ГРАНИЦЫ РЯДА НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

11:54 09.04.2026 Гомельский районный Совет депутатов 24 марта принял решение № 168 «Об изменении границ сельских населенных пунктов Гомельского района». Как сообщает Национальный правовой портал, так, в Гомельском районе скорректированы границы населенных пунктов: Черетянского сельсовета – деревни Займище; Терешковичского сельсовета – поселка Пристороны; Долголесского сельсовета – деревни Стукачёвка; Приборского сельсовета – деревни Щербовка. Правовой акт принят в соответствии с Законом Республики Беларусь от 5 мая 1998 г. № 154-З «Об административно-территориальном устройстве Республики Беларусь». Решение вступает в силу с 10 апреля 2026 г.