|09.04.2026
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Экономика РБ
НА ГОМЕЛЬЩИНЕ ИЗМЕНЕНЫ ГРАНИЦЫ РЯДА НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
11:54 09.04.2026
Гомельский районный Совет депутатов 24 марта принял решение № 168 «Об изменении границ сельских населенных пунктов Гомельского района».
Как сообщает Национальный правовой портал, так, в Гомельском районе скорректированы границы населенных пунктов: Черетянского сельсовета – деревни Займище; Терешковичского сельсовета – поселка Пристороны; Долголесского сельсовета – деревни Стукачёвка; Приборского сельсовета – деревни Щербовка.
Правовой акт принят в соответствии с Законом Республики Беларусь от 5 мая 1998 г. № 154-З «Об административно-территориальном устройстве Республики Беларусь».
Решение вступает в силу с 10 апреля 2026 г.
