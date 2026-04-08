|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
09.04.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
МАРТ ОБЕСПЕЧИЛ СУЩЕСТВЕННОЕ УДЕШЕВЛЕНИЕ ПОПУЛЯРНЫХ ЛЕКАРСТВ ЧЕРЕЗ РЕФЕРЕНТНЫЕ ЦЕНЫ
11:22 09.04.2026
Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси на постоянной основе проводит мониторинг розничных цен на лекарства в аптеках республики.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, для сдерживания роста цен производителей и установления цен на уровне сопоставимых рынков используется механизм референтного ценообразования: цена привязывается к минимальным ценам в 13 странах, в том числе в России, Казахстане, Латвии, Литве, Польше и др., а также стране происхождения.
Так, на сегодняшний день МАРТ согласованы предельные отпускные цены на порядка 960 лекарственных препаратов (с учетом форм и дозировок). Благодаря внедренному механизму стоимость некоторых лекарств удалось уменьшить на 40%.
Так, на лекарственный препарат "Омез «(Индия), применяемый для лечения язвы желудка, снижение отпускной стоимости составило почти 25%, на» Вольтарен" (Словения), применяемый для снятия боли, воспаления и отеков, снижение составило почти 40 %.
Одновременно март проведен анализ розничных цен по отдельным лекарствам в Республике Беларусь и странах ЕАЭС, который показал, что в Беларуси цены на лекарства преимущественно находятся в среднем ценовом диапазоне, однако есть и исключения.
В то же время по лекарственным препаратам, на которые распространяется референтное ценообразование, розничные цены не являются максимальными, что подтверждает эффективность применяемых подходов по ограничению цен.
В целях совершенствования ценового регулирования на лекарства МАРТ направил соответствующие предложения в Минздрав.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 09.04.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 08.04.2026
Курсы в банках
на 09.04.2026
Конвертация в банках
на 09.04.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте