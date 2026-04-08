МАРТ ОБЕСПЕЧИЛ СУЩЕСТВЕННОЕ УДЕШЕВЛЕНИЕ ПОПУЛЯРНЫХ ЛЕКАРСТВ ЧЕРЕЗ РЕФЕРЕНТНЫЕ ЦЕНЫ


11:22 09.04.2026

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси на постоянной основе проводит мониторинг розничных цен на лекарства в аптеках республики.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, для сдерживания роста цен производителей и установления цен на уровне сопоставимых рынков используется механизм референтного ценообразования: цена привязывается к минимальным ценам в 13 странах, в том числе в России, Казахстане, Латвии, Литве, Польше и др., а также стране происхождения.

Так, на сегодняшний день МАРТ согласованы предельные отпускные цены на порядка 960 лекарственных препаратов (с учетом форм и дозировок). Благодаря внедренному механизму стоимость некоторых лекарств удалось уменьшить на 40%.

Так, на лекарственный препарат "Омез «(Индия), применяемый для лечения язвы желудка, снижение отпускной стоимости составило почти 25%, на» Вольтарен" (Словения), применяемый для снятия боли, воспаления и отеков, снижение составило почти 40 %.

Одновременно март проведен анализ розничных цен по отдельным лекарствам в Республике Беларусь и странах ЕАЭС, который показал, что в Беларуси цены на лекарства преимущественно находятся в среднем ценовом диапазоне, однако есть и исключения.

В то же время по лекарственным препаратам, на которые распространяется референтное ценообразование, розничные цены не являются максимальными, что подтверждает эффективность применяемых подходов по ограничению цен.

В целях совершенствования ценового регулирования на лекарства МАРТ направил соответствующие предложения в Минздрав.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 09.04.2026
валюта курс
EUR 3.3869
USD 2.9000
RUB 3.7320
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 08.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3867 +0.0258
USD 2.9000 -0.0193
RUB 3.7320 -0.0046
все курсы архив

Курсы в банках
на 09.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3860 3.3930
USD 2.8960 2.8980
RUB 3.7200 3.7240
подробнее

Конвертация в банках
на 09.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1680 1.1700
EUR/RUB 90.8000 91.1993
USD/RUB 77.8000 77.8998
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
