ПРАВИТЕЛЬСТВО АКТУАЛИЗИРОВАЛО СОСТАВ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕГПРОМ»

10:23 09.04.2026 Правительство актуализировало состав концерна "Беллегпром". Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщает пресс-служба Правительства. В состав концерна "Беллегпром" включены 10 организаций - ЗАО ОПТФ "Світанак", ЗАО "Фабрика головных уборов "Людмила", ООО "КПВС", ООО "СоюзТекстиль", ООО "СПЕЦСлавия", ООО "Фурнитур-ВУ", ОАО "ЭЛЕМА", УП "Химическое производство", СООО "Неман-Сплав", унитарное предприятие "ПроКовер". Целью вхождения данных организаций в состав концерна "Беллегпром" является возможность продвижения производимых товаров легкой промышленности на внутреннем и внешнем рынках, участие в инвестиционных программах для внедрения новых и высоких технологий и оборудования, отвечающих мировому уровню, повышения качества и конкурентоспособности производимой продукции, а также межотраслевая кооперация между указанными организациями и организациями, входящими в состав концерна.