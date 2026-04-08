|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|09.04.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ПРАВИТЕЛЬСТВО АКТУАЛИЗИРОВАЛО СОСТАВ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕГПРОМ»
10:23 09.04.2026
Правительство актуализировало состав концерна "Беллегпром". Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщает пресс-служба Правительства.
В состав концерна "Беллегпром" включены 10 организаций - ЗАО ОПТФ "Світанак", ЗАО "Фабрика головных уборов "Людмила", ООО "КПВС", ООО "СоюзТекстиль", ООО "СПЕЦСлавия", ООО "Фурнитур-ВУ", ОАО "ЭЛЕМА", УП "Химическое производство", СООО "Неман-Сплав", унитарное предприятие "ПроКовер".
Целью вхождения данных организаций в состав концерна "Беллегпром" является возможность продвижения производимых товаров легкой промышленности на внутреннем и внешнем рынках, участие в инвестиционных программах для внедрения новых и высоких технологий и оборудования, отвечающих мировому уровню, повышения качества и конкурентоспособности производимой продукции, а также межотраслевая кооперация между указанными организациями и организациями, входящими в состав концерна.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 09.04.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 08.04.2026
Курсы в банках
на 09.04.2026
Конвертация в банках
на 09.04.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте