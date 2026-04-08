Экономика РБ
ЛУКАШЕНКО ОБСУДИЛ С ГЛАВОЙ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ХОД ПОСЕВНОЙ КАМПАНИИ И РАЗВИТИЕ АПК РЕГИОНА
09:08 09.04.2026
Александр Лукашенко 8 апреля заслушал доклад председателя Витебского областного исполнительного комитета Александра Рогожника, пресс-служба президента.
Во время доклада речь шла о посевной кампании в Витебской области и ее особенностях с учетом климатических условий, характерных для самого северного региона страны. Главе государства доложено, как проходит сев и каким сельхозкультурам отдают приоритет. К настоящему времени в Витебской области засеяно порядка 40% площадей, в регионе планируют увеличить посевные площади кукурузы и люцерны.
Одной из ключевых тем доклада стало строительство профилакториев для телят. Президент поинтересовался, как выполняется его поручение, направленное на обеспечение сохранности молодняка КРС. Главе государства доложено, что в Витебской области планируют в общей сложности построить порядка 150 профилакториев. Работа в этом направлении уже ведется.
Речь шла и о кадровой работе, в том числе на предприятиях АПК. Было доложено о принимаемых мерах по созданию достойных условий работы и проживания молодых специалистов.
Еще одной темой доклада стала закупка техники для аграриев региона. Председатель Витебского облисполкома доложил об обеспеченности сельскохозяйственными машинами, потребностях в новой технике и организации процесса закупок. Как было доложено Президенту, работа в этом направлении налажена как с отечественными предприятиями, так и, например, с Петербургским тракторным заводом, в продукции которого немало белорусских комплектующих.
Финансовая информация
в свободном доступе
