ЛУКАШЕНКО ОБСУДИЛ С ГЛАВОЙ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ХОД ПОСЕВНОЙ КАМПАНИИ И РАЗВИТИЕ АПК РЕГИОНА


09:08 09.04.2026

Александр Лукашенко 8 апреля заслушал доклад председателя Витебского областного исполнительного комитета Александра Рогожника, пресс-служба президента.

Во время доклада речь шла о посевной кампании в Витебской области и ее особенностях с учетом климатических условий, характерных для самого северного региона страны. Главе государства доложено, как проходит сев и каким сельхозкультурам отдают приоритет. К настоящему времени в Витебской области засеяно порядка 40% площадей, в регионе планируют увеличить посевные площади кукурузы и люцерны.

Одной из ключевых тем доклада стало строительство профилакториев для телят. Президент поинтересовался, как выполняется его поручение, направленное на обеспечение сохранности молодняка КРС. Главе государства доложено, что в Витебской области планируют в общей сложности построить порядка 150 профилакториев. Работа в этом направлении уже ведется.

Речь шла и о кадровой работе, в том числе на предприятиях АПК. Было доложено о принимаемых мерах по созданию достойных условий работы и проживания молодых специалистов.

Еще одной темой доклада стала закупка техники для аграриев региона. Председатель Витебского облисполкома доложил об обеспеченности сельскохозяйственными машинами, потребностях в новой технике и организации процесса закупок. Как было доложено Президенту, работа в этом направлении налажена как с отечественными предприятиями, так и, например, с Петербургским тракторным заводом, в продукции которого немало белорусских комплектующих.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 09.04.2026
валюта курс
EUR 3.3869
USD 2.9000
RUB 3.7320
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 08.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3867 +0.0258
USD 2.9000 -0.0193
RUB 3.7320 -0.0046
все курсы архив

Курсы в банках
на 09.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3386 3.4000
USD 2.8950 2.9050
RUB 3.7150 3.7250
подробнее

Конвертация в банках
на 09.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1670 1.1750
EUR/RUB 90.8000 91.6900
USD/RUB 78.0000 78.1800
подробнее
