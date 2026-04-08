ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
09.04.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ ИЗМЕНИЛИ ПРАВИЛА ВВОЗА ГРАЖДАНСКИХ БПЛА И КОНТРОЛЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПОСЫЛОК


09:02 09.04.2026

В Беларуси скорректирован порядок ввоза гражданских БЛА и таможенного контроля почтовых отправлений. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин, сообщает пресс-служба Правительства.

Совета Министров "Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 28 декабря 2023 г. №970" корректирует:

Положение о порядке выдачи разрешения на ввоз гражданских БЛА и авиамоделей в части исключения процедуры выдачи Государственным военно-промышленным комитетом документа, подтверждающего не военное и не двойное назначение ввозимого БЛА;

Положение о проведении контроля международных почтовых отправлений и товаров, следующих в адрес физических лиц, ввозимых (ввезенных) с территории государств - членов Евразийского экономического союза в части дополнения: обязанностей перевозчика - исполнять требования таможенных органов при проведении контроля, записи о проведении таможенного контроля - сведениями об уникальном регистрационном номере объекта контроля.

Предусматривается открытие двух новых мест проведения таможенного контроля в Минском районе: "Минск-ТЛЦ" и "Производственно-сортировочный центр ОЗОН".
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 09.04.2026
валюта курс
EUR 3.3869
USD 2.9000
RUB 3.7320
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 08.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3867 +0.0258
USD 2.9000 -0.0193
RUB 3.7320 -0.0046
все курсы архив

Курсы в банках
на 09.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3386 3.4000
USD 2.8950 2.9050
RUB 3.7150 3.7250
подробнее

Конвертация в банках
на 09.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1670 1.1750
EUR/RUB 90.8000 91.6900
USD/RUB 78.0000 78.1800
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте