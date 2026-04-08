В Беларуси скорректирован порядок ввоза гражданских БЛА и таможенного контроля почтовых отправлений. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин, сообщает пресс-служба Правительства.

Совета Министров "Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 28 декабря 2023 г. №970" корректирует:

Положение о порядке выдачи разрешения на ввоз гражданских БЛА и авиамоделей в части исключения процедуры выдачи Государственным военно-промышленным комитетом документа, подтверждающего не военное и не двойное назначение ввозимого БЛА;

Положение о проведении контроля международных почтовых отправлений и товаров, следующих в адрес физических лиц, ввозимых (ввезенных) с территории государств - членов Евразийского экономического союза в части дополнения: обязанностей перевозчика - исполнять требования таможенных органов при проведении контроля, записи о проведении таможенного контроля - сведениями об уникальном регистрационном номере объекта контроля.

Предусматривается открытие двух новых мест проведения таможенного контроля в Минском районе: "Минск-ТЛЦ" и "Производственно-сортировочный центр ОЗОН".