|09.04.2026
Экономика РБ
ЛУКАШЕНКО РАССМОТРЕЛ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ АПК И ПРОМЫШЛЕННОСТИ ГОМЕЛЬСКОГО РЕГИОНА
08:54 09.04.2026
Александр Лукашенко 8 апреля заслушал доклад председателя Гомельского областного исполнительного комитета Ивана Крупко, сообщает пресс-служба Президента.
С учетом предстоящей большой командировки Главы государства в юго-восточные районы Беларуси доложено о конкретных темах, которые находятся на контроле у Президента в контексте задач регионального развития. Это расширение производственной базы, освоение новых перспективных направлений в АПК, работа райагросервисов. Традиционно в центре внимания Александра Лукашенко и ход весенних полевых работ.
В частности, обсуждалась тема присоединения к крупным хозяйствам дополнительных территорий. Положительный опыт в этом отношении имеется в Мозырском районе, к успешным сельхозпредприятиям которого несколько лет назад присоединили часть земель Наровлянского района. Как пример - совхоз-комбинат "Заря". В результате удалось придать дополнительный импульс развитию растениеводства и животноводства на присоединенных территориях. Это в том числе планируется продемонстрировать Президенту во время предстоящего посещения региона.
Александру Лукашенко также доложено о работе одного из старейших белорусских кондитерских предприятий - ОАО "Красный мозырянин". Недавно там был реализован проект по модернизации производства.
Важная отдельная тема доклада - обеспечение эффективной работы в регионе сети райагросервисов. Передовые подходы в этом вопросе отрабатываются на опыте соответствующего предприятия "Мозырьтехсервис". Здесь не только ремонтируют и восстанавливают технику, но также освоили собственное производство необходимых в сельском хозяйстве агрегатов и прицепного оборудования.
Обсуждались и вопросы развития животноводства. Александр Лукашенко ранее поручал изучить успешный опыт российского предприятия "Мираторг". Главе государства доложено, что в Гомельской области уже сформировано племенное ядро, ведется работа по развитию как исключительно мясного, так и молочно-мясного направлений.
Доложено также о ходе весенних полевых работ. Сев ведут все сельхозпредприятия региона, на сегодняшний день ранними яровыми культурами засеяно около 80% площадей от запланированного. Работы проводятся в необходимые технологические сроки, обеспечена высокая готовность техники, закуплены удобрения, проводятся подкормки озимых посевов. Особый акцент в регионе делается на кукурузу. Этой культуры планируется посеять около 300 тыс. га.
