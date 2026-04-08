09.04.2026   
ЛУКАШЕНКО РАССМОТРЕЛ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ АПК И ПРОМЫШЛЕННОСТИ ГОМЕЛЬСКОГО РЕГИОНА


08:54 09.04.2026

Александр Лукашенко 8 апреля заслушал доклад председателя Гомельского областного исполнительного комитета Ивана Крупко, сообщает пресс-служба Президента.

С учетом предстоящей большой командировки Главы государства в юго-восточные районы Беларуси доложено о конкретных темах, которые находятся на контроле у Президента в контексте задач регионального развития. Это расширение производственной базы, освоение новых перспективных направлений в АПК, работа райагросервисов. Традиционно в центре внимания Александра Лукашенко и ход весенних полевых работ.

В частности, обсуждалась тема присоединения к крупным хозяйствам дополнительных территорий. Положительный опыт в этом отношении имеется в Мозырском районе, к успешным сельхозпредприятиям которого несколько лет назад присоединили часть земель Наровлянского района. Как пример - совхоз-комбинат "Заря". В результате удалось придать дополнительный импульс развитию растениеводства и животноводства на присоединенных территориях. Это в том числе планируется продемонстрировать Президенту во время предстоящего посещения региона.

Александру Лукашенко также доложено о работе одного из старейших белорусских кондитерских предприятий - ОАО "Красный мозырянин". Недавно там был реализован проект по модернизации производства.

Важная отдельная тема доклада - обеспечение эффективной работы в регионе сети райагросервисов. Передовые подходы в этом вопросе отрабатываются на опыте соответствующего предприятия "Мозырьтехсервис". Здесь не только ремонтируют и восстанавливают технику, но также освоили собственное производство необходимых в сельском хозяйстве агрегатов и прицепного оборудования.

Обсуждались и вопросы развития животноводства. Александр Лукашенко ранее поручал изучить успешный опыт российского предприятия "Мираторг". Главе государства доложено, что в Гомельской области уже сформировано племенное ядро, ведется работа по развитию как исключительно мясного, так и молочно-мясного направлений.

Доложено также о ходе весенних полевых работ. Сев ведут все сельхозпредприятия региона, на сегодняшний день ранними яровыми культурами засеяно около 80% площадей от запланированного. Работы проводятся в необходимые технологические сроки, обеспечена высокая готовность техники, закуплены удобрения, проводятся подкормки озимых посевов. Особый акцент в регионе делается на кукурузу. Этой культуры планируется посеять около 300 тыс. га.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 09.04.2026
валюта курс
EUR 3.3869
USD 2.9000
RUB 3.7320
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 08.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3867 +0.0258
USD 2.9000 -0.0193
RUB 3.7320 -0.0046
все курсы архив

Курсы в банках
на 09.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3386 3.4000
USD 2.8950 2.9050
RUB 3.7150 3.7250
подробнее

Конвертация в банках
на 09.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1670 1.1750
EUR/RUB 90.8000 91.6900
USD/RUB 78.0000 78.1800
подробнее
