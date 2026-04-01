Минский тракторный завод ведет масштабную работу по обновлению модельного ряда техники, делая акцент на две главные задачи: повышение надежности тракторов и кардинальное улучшение условий для механизаторов. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» рассказал генеральный конструктор ОАО «МТ3» Игорь Земцов.

«К примеру, для тракторов BELARUS 320, 422.1 и 622 разрабатываются новые кабины и оперение. Уже существуют компоновочные решения и опытные образцы, которые проходят испытания. Кроме того, в марте 2027 завод готовится к переходу тракторов серии 800–1200 на двигатели Stage ЗА. Также в новых образцах появится современная светотехника», — отметил Игорь Земцов. По его словам, для машин серий 1200, 1500 и 2000 предусмотрено изменение переднего вала отбора мощности, компоновка аксиально-поршневыми насосами с возможностью установки переднего груза до 3 т.

«Модели BELARUS 3023 с электромеханической трансмиссией и двигателями WEICHAI (Китай), КАМАЗ и КТЭО «Русэлпром» (Россия) изготовлены и находятся на испытаниях. Собранные тракторы показали отличные эксплуатационные свойства, низкий расход топлива и хорошую ремонтопригодность. В дальнейшем это позволит уйти от гидравлических систем в агрегатируемых сельхозорудиях», — добавил генеральный конструктор Игорь Земцов.