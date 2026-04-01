МТЗ ВЕДЕТ МАСШТАБНУЮ РАБОТУ ПО ОБНОВЛЕНИЮ МОДЕЛЬНОГО РЯДА ТЕХНИКИ


16:58 08.04.2026

Минский тракторный завод ведет масштабную работу по обновлению модельного ряда техники, делая акцент на две главные задачи: повышение надежности тракторов и кардинальное улучшение условий для механизаторов. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» рассказал генеральный конструктор ОАО «МТ3» Игорь Земцов.

«К примеру, для тракторов BELARUS 320, 422.1 и 622 разрабатываются новые кабины и оперение. Уже существуют компоновочные решения и опытные образцы, которые проходят испытания. Кроме того, в марте 2027 завод готовится к переходу тракторов серии 800–1200 на двигатели Stage ЗА. Также в новых образцах появится современная светотехника», — отметил Игорь Земцов. По его словам, для машин серий 1200, 1500 и 2000 предусмотрено изменение переднего вала отбора мощности, компоновка аксиально-поршневыми насосами с возможностью установки переднего груза до 3 т.

«Модели BELARUS 3023 с электромеханической трансмиссией и двигателями WEICHAI (Китай), КАМАЗ и КТЭО «Русэлпром» (Россия) изготовлены и находятся на испытаниях. Собранные тракторы показали отличные эксплуатационные свойства, низкий расход топлива и хорошую ремонтопригодность. В дальнейшем это позволит уйти от гидравлических систем в агрегатируемых сельхозорудиях», — добавил генеральный конструктор Игорь Земцов.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 09.04.2026
валюта курс
EUR 3.3869
USD 2.9000
RUB 3.7320
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 08.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3867 +0.0258
USD 2.9000 -0.0193
RUB 3.7320 -0.0046
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3840 3.3940
USD 2.9000 2.9050
RUB 3.7210 3.7250
подробнее

Конвертация в банках
на 08.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1650 1.1700
EUR/RUB 90.8000 91.3900
USD/RUB 78.0000 78.1900
подробнее
