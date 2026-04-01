Экономика РБ


ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АВТОПРОМА И НОВЫЕ ИНВЕСТПРОЕКТЫ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА


15:41 08.04.2026

Премьер-министр Беларуси Александр Турчин совершил рабочую поездку в Минскую область, где ключевым пунктом программы стало посещение СЗАО «БЕЛДЖИ».

Как сообщает пресс-служба Правительства, Александр Турчин детально ознакомился с текущей деятельностью предприятия и обсудил стратегические планы по реализации новых инвестиционных проектов.

СЗАО "БЕЛДЖИ" по итогам первого квартала 2026 года изготовлено 22359 автомобилей (темп роста - 107,8%). На экспорт поставлено 15492 единицы (темп роста - 137,7%) на сумму $251,9 млн. На внутреннем рынке реализовано 8612 единиц (темп роста - 130%), в том числе на новых видах энергии - 3006 единиц.

В первом квартале 2026 года в производстве находятся четыре модели BELGEE и шесть моделей GEELY, в том числе три модели на новых видах энергии.

Кроме того, Глава белорусского Правительства посетил завод по производству цементно-перлитовых панелей в Жодино с объектами инженерно-транспортной (внутриплощадочной и магистральной) инфраструктуры. Инвестиционный проект реализует ООО "Корпорация ВОЛМА БЕЛ". Срок завершения реализации проекта согласно инвестиционному договору - декабрь 2027 года.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 09.04.2026
валюта курс
EUR 3.3869
USD 2.9000
RUB 3.7320
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 08.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3867 +0.0258
USD 2.9000 -0.0193
RUB 3.7320 -0.0046
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3840 3.3940
USD 2.9000 2.9050
RUB 3.7210 3.7250
подробнее

Конвертация в банках
на 08.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1650 1.1700
EUR/RUB 90.8000 91.3900
USD/RUB 78.0000 78.1900
подробнее
