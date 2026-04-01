Премьер-министр Беларуси Александр Турчин совершил рабочую поездку в Минскую область, где ключевым пунктом программы стало посещение СЗАО «БЕЛДЖИ».

Как сообщает пресс-служба Правительства, Александр Турчин детально ознакомился с текущей деятельностью предприятия и обсудил стратегические планы по реализации новых инвестиционных проектов.

СЗАО "БЕЛДЖИ" по итогам первого квартала 2026 года изготовлено 22359 автомобилей (темп роста - 107,8%). На экспорт поставлено 15492 единицы (темп роста - 137,7%) на сумму $251,9 млн. На внутреннем рынке реализовано 8612 единиц (темп роста - 130%), в том числе на новых видах энергии - 3006 единиц.

В первом квартале 2026 года в производстве находятся четыре модели BELGEE и шесть моделей GEELY, в том числе три модели на новых видах энергии.

Кроме того, Глава белорусского Правительства посетил завод по производству цементно-перлитовых панелей в Жодино с объектами инженерно-транспортной (внутриплощадочной и магистральной) инфраструктуры. Инвестиционный проект реализует ООО "Корпорация ВОЛМА БЕЛ". Срок завершения реализации проекта согласно инвестиционному договору - декабрь 2027 года.