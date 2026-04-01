В январе-феврале 2026 г. внешнеторговый оборот товаров города Минска составил $4 994 млн., увеличившись из расчета в текущих ценах к уровню января – февраля 2025 г. на 20,3%.

Как сообщает Главное статистическое управление города Минска, в том числе экспорт вырос на 26,6% до $1 803,8 млн., импорт увеличился на 17% до $3 190,2 млн.