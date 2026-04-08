ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
08.04.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «БЕЛАРУСЬ МЯСНАЯ» ПРОЙДЕТ В МИНСКЕ 16-17 АПРЕЛЯ


14:17 08.04.2026

Х Международный форум «Беларусь мясная» пройдет 16-17 апреля в Минске (Victoria Olimp Hotel, г.Минск, пр. Победителей, 103).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минсельхозпрода, в этом году ключевой темой мероприятия станет «Формула полки», ориентированная на поиск оптимальных решений для ритейла и конечного потребителя. Деловая программа объединит аналитику мясных рынков, обсуждение экспортных стратегий и актуальных трендов, а своим опытом поделятся эксперты-практики из Беларуси, России и Казахстана.

Помимо экспертных дискуссий, форум станет площадкой для признания профессиональных заслуг. В рамках мероприятия состоится награждение лауреатов престижных премий «100 дорог экспорта» и «Большие звёзды мясного дела». Торжественную атмосферу дополнит республиканский конкурс сценического искусства Meat Fest — 2026, который в этот раз пройдет в стиле рок, подчеркивая драйв и энергию развития отрасли.

Практическую ценность форума усилит масштабная экспозиция и гастрономические блоки. Участники и гости смогут посетить выставку стендов ведущих мясокомбинатов, птицефабрик и поставщиков технологических решений, а также принять участие в дегустации продуктов-победителей конкурса «Чемпион вкуса — 2025». Такой формат позволит не только увидеть новинки производства, но и оценить их качество на месте.

Масштаб предстоящего события подтверждается составом участников: ожидается более 350 делегатов. Среди них — руководители предприятий, представители регуляторов, ученые, ритейлеры и оптовые закупщики. Прямой диалог между производителями и торговыми сетями призван укрепить позиции мясной индустрии как на внутреннем, так и на внешних рынках.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 08.04.2026
валюта курс
EUR 3.3755
USD 2.9193
RUB 3.7366
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 08.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3867 +0.0258
USD 2.9000 -0.0193
RUB 3.7320 -0.0046
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3840 3.3940
USD 2.9000 2.9050
RUB 3.7210 3.7250
подробнее

Конвертация в банках
на 08.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1650 1.1700
EUR/RUB 90.8000 91.3900
USD/RUB 78.0000 78.1900
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте