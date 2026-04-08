Х Международный форум «Беларусь мясная» пройдет 16-17 апреля в Минске (Victoria Olimp Hotel, г.Минск, пр. Победителей, 103).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минсельхозпрода, в этом году ключевой темой мероприятия станет «Формула полки», ориентированная на поиск оптимальных решений для ритейла и конечного потребителя. Деловая программа объединит аналитику мясных рынков, обсуждение экспортных стратегий и актуальных трендов, а своим опытом поделятся эксперты-практики из Беларуси, России и Казахстана.

Помимо экспертных дискуссий, форум станет площадкой для признания профессиональных заслуг. В рамках мероприятия состоится награждение лауреатов престижных премий «100 дорог экспорта» и «Большие звёзды мясного дела». Торжественную атмосферу дополнит республиканский конкурс сценического искусства Meat Fest — 2026, который в этот раз пройдет в стиле рок, подчеркивая драйв и энергию развития отрасли.

Практическую ценность форума усилит масштабная экспозиция и гастрономические блоки. Участники и гости смогут посетить выставку стендов ведущих мясокомбинатов, птицефабрик и поставщиков технологических решений, а также принять участие в дегустации продуктов-победителей конкурса «Чемпион вкуса — 2025». Такой формат позволит не только увидеть новинки производства, но и оценить их качество на месте.

Масштаб предстоящего события подтверждается составом участников: ожидается более 350 делегатов. Среди них — руководители предприятий, представители регуляторов, ученые, ритейлеры и оптовые закупщики. Прямой диалог между производителями и торговыми сетями призван укрепить позиции мясной индустрии как на внутреннем, так и на внешних рынках.